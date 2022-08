Xác định được danh tính nữ hành khách nhảy lên băng chuyền hành lý sân bay

Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, đã xác định được danh tính và mời nữ hành khách này lên làm việc nhưng vị này vẫn chưa lên.

Mới đây, đoạn clip lan truyền trên Tiktok ghi lại cảnh nữ hành khách nhảy lên băng chuyền hành lý ở sân bay tạo dáng để quay clip rồi chạy về phía người đàn ông xem lại cảnh vừa ghi được.

Nữ hành khách đứng lên băng chuyền hành lý tạo dánh chụp ảnh, quay clip

Toàn bộ hành động của cô gái và người đàn ông bị một hành khách khác ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Người quay lại cảnh này cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 21h tối 11/8 tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), băng chuyền hành lý cho khách đi chuyến bay từ Đà Nẵng đáp xuống Liên Khương.

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc sân bay Liên Khương, xác nhận có sự việc trên và cho biết thời điểm nữ hành khách thực hiện hành vi nhảy lên băng chuyền hành lý chỉ trong vài giây nên lực lượng an ninh sân bay không kịp phát hiện và ngăn chặn.

Chiều 14/8, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đại diện cảng vụ hàng không tại sân bay Liên Khương đã yêu cầu cảng hàng không này báo cáo vụ việc và xử lý theo quy định.

Hiện, phía sân bay đã kiểm tra camera an ninh và xác định được danh tính của hành khách. Cảng vụ hàng không miền Nam cũng đã liên lạc, mời nữ hành khách này lên làm việc nhưng cô này chưa đến. Sau khi làm việc, Cảng vụ sẽ căn cứ theo các quy định để xử lý.

Trước đó, 20/7, hành khách tên H.T.T.K ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 của Bamboo Airways từ Côn Đảo về TP.HCM đã cố tình trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất để tạo dáng, chụp ảnh và quay clip đăng lên Tiktok.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, hành vi của nữ hành khách là rất phản cảm. Hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính hành khách đó nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã.

Liên tiếp xảy ra các trường hơp vi phạm về an ninh, an toàn hành không

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp hành khách vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không gây xôn xao dư luận như vụ hành khách cài điện thoại trên cửa sổ máy bay. Gần đây nhất, clip một cô gái áo đen nhún nhảy quay Tiktok khi máy bay đang di chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về an toàn, an ninh hàng không tại sân bay.

Băng chuyền hành lý được thiết kế để chịu được khối lượng hàng hóa tối đa 30 kg. Do đó, hành vi trên của hành khách ngoài gây phản cảm còn có thể gây hư hỏng băng chuyền, đồng thời gây tai nạn cho chính hành khách.

