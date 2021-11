Cách ly F1 tại chung cư cần được hàng xóm đồng ý: CDC Hà Nội nói gì?

Ngày 16-11, UBND TP Hà Nội cũng đã đồng ý cho phép 12 khách sạn được tiếp nhận cách ly F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí (áp dụng từ 15-11). Các khách sạn gồm: Hòa Bình; Mường Thanh Hà Nội Grand Centre; Sofitel Legend Metropole HaNoi; Silk Path Hà Nội; Hilton Garden Inn; Hilton Hanoi Opera; Bình An 1; Bình An 2; Bình An 3; Grand Vista; Lake Side; Mường Thanh Grand Xa La.