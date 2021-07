HN: Ca dương tính SARS-CoV-2 đến Cục thuộc Bộ Công Thương, 1 tòa nhà bị tạm phong tỏa

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 16:53 PM (GMT+7)

Trụ sở của Bộ Công Thương (25 Ngô Quyền, Hà Nội) đang bị phong toả tạm thời sau khi cán bộ tại đơn vị này từng tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2.

Trụ sở Bộ Công Thương tại 25 Ngô Quyền (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi) vừa bị phong toả

Chiều 16/7, lực lượng chức năng đã tạm thời phong toả trụ sở Bộ Công Thương ở 25 Ngô Quyền (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi), do có nhân viên là F1, F2 của ca dương tính với SARS-Cov-2.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), trường hợp F1 là ông P.T.H, công chức phòng An toàn Khoáng sản và Vật liệu nổ công nghiệp của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT).

Ông H. tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2 là ông N.Đ.M, công tác tại Viện Cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin.

Thông báo tạm phong toả toà 25 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khoảng 14h30, ngày 14/7, ông M. đến Cục ATMT chuyển công văn, hồ sơ và được ông H. hướng dẫn tại bàn tiếp nhận hồ sơ khu vực tiền sảnh của Cục khoảng 1-2 phút. Cả hai có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi trao đổi công việc. Sau đó ông M. vào văn phòng Cục nộp hồ sơ cho văn thư, có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nộp xong ra ngay, không trao đổi.

Sáng 16/7, Cục ATMT nhận được thông báo nhanh của Viện Cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, ông M. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và đã chuyển đi điều trị tập trung theo quy trình của cơ quan y tế quận Thanh Xuân.

Khoảng 10h50 ngày 16/7, H. nhận được điện thoại của Y tế phường Vĩnh Tuy (nơi ông H. đang cư trú) thông báo là đề nghị ở nguyên vị trí để cán bộ Y tế sẽ đến lấy mẫu và hướng dẫn phòng dịch.

Cục An toàn môi trường đã yêu cầu cán bộ không di chuyển ra khỏi Cục, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong khoảng thời gian từ chiều 14/7 đến nay, ông H. thường xuyên tiếp xúc gần với các công chức trong phòng, một số người cùng cơ quan, đi ăn cơm trưa nhà ăn Bộ Công Thương - 23 Ngô Quyền (khoảng 11h15 trưa 15/7), sử dụng chung thang máy khu vực Liên cơ 25 Ngô Quyền. Từ sáng 16/7, ông H. chỉ ở trong phòng đeo khẩu trang, giữa khoảng cách, không giao tiếp với người khác để đợi y tế phường theo thông báo.

Hiện, Cục An toàn môi trường đã yêu cầu cán bộ không di chuyển ra khỏi Cục, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, liên hệ với các đơn vị y tế để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ Cơ quan Cục.

