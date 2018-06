Bơ vơ hai trẻ mồ côi vì bố mẹ tử vong trên ô tô cháy

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 17:15 PM (GMT+7)

Vụ TNGT nghiêm trọng khi hai xe container đâm vào nhau bốc cháy làm vợ chồng lái xe tử vong, để lại hai con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa.

Đại diện Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng thăm, động viên gia đình anh Thủy

Chuyến đi định mệnh

Nhắc tới vụ TNGT kinh hoàng xảy ra rạng hôm ấy, nhiều người chứng kiến sự việc vẫn rùng mình ớn lạnh. Khoảng 3h sáng hôm ấy, những người dân sống ở khu vực gần cầu vượt Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) giật mình bởi tiếng nổ lớn kèm đám cháy dữ dội bao trùm hai xe ô tô. Phải mất nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng mới thống kê và có được những thông tin thiệt hại về hai xe ô tô biến dạng hoàn toàn, cháy rụi.

Vụ tai nạn xảy ra khi ô tô đầu kéo BKS 15C-252.49, kéo theo rơ-moóc BKS 15R-025.79 chở bột đá do anh Lê Thế Anh (SN 1984, trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng từ cầu vượt Big C về ngã ba Đình Vũ. Khi đến vị trí gần cầu vượt Lê Hồng Phong đã đâm vào xe ô tô đầu kéo BKS 15C-184.95, kéo theo rơ-moóc BSK 15R-100.81, chở đường ăn, do anh Lê Văn Thủy (36 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Sau cú đâm này, anh Thế Anh thoát ra được trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, anh Thủy và vợ là chị Nguyễn Thị Toan mắc kẹt trong cabin không thoát ra ngoài được và bị ngọn lửa thiêu cháy.

Đám tang vợ chồng anh Thủy có rất đông đồng nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp đến thắp hương, phúng viếng nhưng vẫn không vơi được nỗi xót xa. Bà Phạm Thị Lan, hàng xóm của anh Thủy nghẹn ngào kể: “Thủy làm nghề lái xe đã lâu, còn Toan ở nhà làm ruộng. Do công việc của Thủy nặng nhọc nên thỉnh thoảng Toan theo chồng lên xe phụ giúp. Chiều 7/5, Toan đi xe từ nhà ra khu vực đường lớn để gửi xe, sau đó bắt xe khách về TP Hải Phòng đến chỗ chồng để phụ giúp. Theo dự kiến, đến sáng 9/5, Thủy chở đường từ Hải Phòng qua địa phận tỉnh Thái Bình, Toan sẽ xuống và về nhà. Tuy nhiên, chuyến xe định mệnh ấy đã khiến cả hai vợ chồng Thủy không thể về nhà”.

Con trẻ bơ vơ

Tới thăm gia đình anh Thủy sau vụ tai nạn thương tâm, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn ngôi nhà, chứng kiến những đứa con, em của vợ chồng anh Thủy nheo nhóc, ngơ ngác vì mất đi chỗ dựa duy nhất.

Ông Phạm Ngọc Sơn, chú rể của vợ chồng anh Thủy xót xa kể, anh Thủy quê ở Thanh Hóa vốn mồ côi từ nhỏ. Nhiều năm qua, anh Thủy phải nuôi một người em trai bị hội chứng down, thần kinh không bình thường. Khi tới tuổi trưởng thành, anh Thủy xây dựng gia đình với chị Toan rồi đưa em trai ra Thái Bình ở cùng. Chị Toan cũng cùng chung cảnh ngộ với anh Thủy khi bố mẹ đều mất sớm. Chị Toan cũng có một người em thần kinh không bình thường nên vợ chồng anh Thủy, chị Toan phải chăm sóc suốt nhiều năm qua.

Hai đứa con của vợ chồng anh Thủy chưa cảm nhận hết nỗi đau mất bố mẹ

“Hai đứa cháu tôi lấy nhau, hoàn cảnh đều khó khăn túng thiếu. Ngoài nuôi hai đứa con mới 11 và 12 tuổi, vợ chồng Thủy còn phải nuôi thêm hai đứa em thần kinh không bình thường. Tới nay, cả hai vợ chồng Thủy đều mất, tương lai của 4 đứa không biết đi về đâu”, ông Sơn bần thần.

Điều mà những người thân trong gia đình lo lắng nhất là tương lai của hai cháu Lê Văn Trung (học lớp 6) và cháu Lê Thanh Tâm (học lớp 5) - con của anh Thủy, chị Toan. Với những gia đình khác, khi mồ côi bố, mẹ các cháu còn có thể bấu víu vào ông, bà, cô chú. Tuy nhiên, với hai cháu thì ông bà chẳng còn, hai người cô chú thân thích nhất là thần kinh không bình thường, có hai cô (một người em của anh Thủy, một người em của chị Toan) đều đã lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng rất khó khăn.

Hiện, hai đứa trẻ và hai người chú không bình thường đang được những người hàng xóm, họ hàng ghé qua chăm sóc, nhưng tất cả chỉ là tạm bợ. Tương lai lâu dài cho 4 con người khó khăn ấy, vẫn là câu hỏi còn đau đáu.