Bộ Công an điều tra vụ nhiều trang báo điện tử bị tấn công mạng

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 20:45 PM (GMT+7)

Ngoài báo điện tử VOV, báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh cũng bị tấn công mạng khiến trang báo điện tử này gặp vấn đề trong việc truy cập.

Ngày 15/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đang xác minh, điều tra việc nhiều trang báo điện tử bị tấn công mạng.

Báo điện tử Pháp luật TP.Hồ Chí Minh bị tấn công mạng vào chiều 15/6

Theo Tướng Xô, khi xác định, truy vết được vi phạm, Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm cá nhân hoặc tập thể gây ra hành vi này. Ngoài việc điều tra, truy vết, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cũng sẽ hỗ trợ các đơn vị báo chí đảm bảo an toàn thông tin, khắc phục khi gặp sự cố về công nghệ.

Trong ngày 15/6, một số tờ báo cũng ghi nhận việc hệ thống bị tấn công. Cụ thể, website của báo Pháp luật TP.HCM có địa chỉ plo.vn bị tấn công bằng hình thức DDOS (từ chối dịch vụ) vào chiều cùng ngày khiến việc truy cập vào trang báo điện tử này bị gián đoạn.

Báo điện tử VOV bị tấn công mạng vào ngày 13/6

Trước đó, trong ngày 13/6, trang web chính thức của báo điện tử VOV bị tấn công bằng hình thức DDOS và các nền tảng mạng xã hội của báo này cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực, đánh giá thấp.

Sau khi bị tấn công, website chính thức của báo điện tử VOV đã không thể truy cập. Đến sáng 14/6, phiên bản điện tử trên PC và cả mobile của báo điện tử VOV đã truy cập được, tuy nhiên giao diện chưa thể trở lại bình thường.

Báo điện tử VOV được thành lập ngày 3/2/1999. thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đài phát thanh quốc gia của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đài được quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí, tần số, truyền dẫn và phát sóng. Đài Tiếng nói Việt Nam có đủ 4 loạt hình báo chí gồm phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử trực tuyến. Báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh có phiên bản điện tử là plo.vn phát hành ấn phẩm đầu tiên vào 17/9/1990. Báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh có cơ quan chủ quản là UBND TP.Hồ Chí Minh.

