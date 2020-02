Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 21:58 PM (GMT+7)

Đại tá Chu Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được Bộ Công an điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

Chiều 1/2, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưu đối với Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh kể từ ngày 1/2/2020; đồng thời trao Quyết định phân công Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phụ trách Công an tỉnh Trà Vinh đến khi có Giám đốc mới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Chu Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lê Văn Việt với Công an tỉnh Trà Vinh. Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị đồng chí Huỳnh Văn Thình nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

