Bình Thuận: Sóng lớn đánh bay con đường cùng nhiều công trình xuống biển

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 08:43 AM (GMT+7)

Tối qua (28-4), cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận vẫn đang khẩn trương mở con đường dự phòng để nối lại giao thông cho gần 200 hộ dân tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết do con đường dân sinh độc đạo bị sóng cuốn trôi.

Sạt lở cuốn trôi tuyến đường dân sinh

Ghi nhận tại hiện trường, con đường sỏi dài gần 500m từ cuối đường Trần Lê (TP Phan Thiết) nối vào khu dân cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành đã bị cuốn trôi gần như hoàn toàn. Hàng chục căn nhà cùng với các công trình phụ trợ, cây cối, trụ điện cũng bị nước biển cuốn phăng. Sóng lớn kết hợp triều cường ăn sâu vào đất liền có đoạn đến 200m, chiều cao đến 5m.

Sóng biển đánh tan hoang nhiều ngôi nhà cùng con đường

Rất may, khu vực này do nguy cơ cao về thiên tai, người dân đã dọn đi, không ở trong nhà nên không gây thiệt hại về người. "Lúc cuối giờ chiều nay khi đang đi làm về, chạy xe máy vào đường thì bên mép đường dưới biển đất đá đổ xuống ào ào, cứ như là động đất. Rất may là tôi và vợ kịp nhanh chân cho xe chạy lên hướng đồi cát, nếu không chắc cũng bị sóng cuốn cả người lẫn xe" – ông Nguyễn Văn Trung, một người dân địa phương cho biết.

Cột điện, trụ chỉ giới đường ven biển bị đánh sập, lọt thỏm xuống biển

Được biết, khu vực tuyến đường ven biển bị sạt lở từ cuối đường Trần Lê nối vào khu dân cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết nằm liền kề công trình kè lấn biển mà Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Trường Phúc Hải đang thi công dự án lấn biển, nhằm bố trí sắp xếp khu dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (TP Phan Thiết). "Theo quy luật, hễ sóng đánh ngoài biển vào mà bị kè chặn lại thì áp lực nó sẽ dạt ra hai bên. Trường hợp này tôi cho rằng bên cạnh yếu tố thời tiết do mấy ngày qua gió thổi mạnh thì việc đơn vị thi công kè bên cạnh cũng góp phần gia tăng sạt lở nghiêm trọng" – một người dân sống tại khu dân cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành nhìn nhận.

Ngay trong chiều 28.4, địa phương làm gấp con đường để người dân qua lại.

Ngay sau khi tuyến dường dân sinh độc đạo ven biển xã Tiến Thành bị sạt lở, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã có mặt, yêu cầu địa phương mở gấp con đường bên trong để tạo điều kiện đi lại cho người dân khu dân cư bên trong. Tại tuyến đường mòn sạt lở, địa phương cũng gắn biển cảnh báo và rào chắn không cho đi vào. Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu đơn vị thi công kè lấn biển nhanh chóng gia cố đất đá để giữ chân phần đất đang bị sạt lở, không để thiệt hại nặng thêm.

