Bình Thuận có tân Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chiều 8-5, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bố trí công tác đối với 5 sĩ quan là lãnh đạo, chỉ huy giữ các chức vụ chủ chốt trong Công an tỉnh.

Đại tá Đinh Kim Lập trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 5 sĩ quan. Ảnh NHƯ Ý.

Cụ thể, Giám đốc Công an Bình Thuận đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quyết Nghị, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Hữu Kim – Phó Trưởng phòng An ninh đối nội giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối nội.

Điều động Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội an ninh y tế, giáo dục, khoa học, lao động xã hội, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Điều động Trung tá Trần Văn Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng ký quyết định bố trí công tác cho Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận.

