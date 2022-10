Hà Nội có tân Trưởng phòng Cảnh sát giao thông

Công an TP Hà Nội đã điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng, 1 cán bộ giữ chức vụ Trưởng Công an huyện.

Lễ Công bố và triển khai Quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về công tác cán bộ tổ chức vào chiều 5/10.

Chiều 5/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ Công bố và triển khai Quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì và trao các quyết định.

Theo Công an TP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Trung tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Phòng Tham mưu được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Cũng trong ngày 5/10, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Giáp Thành Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mỹ Đức.

Trước đó, tháng 7/2022, Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

