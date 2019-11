Bình Định là trung tâm bão số 6 nên không được chủ quan

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 21:03 PM (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trong chuyến thị sát về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định.

Bão số 6 Sự kiện:

Chiều 9-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi bà con xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn trong chuyến thị sát

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết để ứng phó với bão số 6, tỉnh đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải túc trực 24/24 giờ từ ngày 9-11, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn, ứng phó trong mọi tình huống, giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng cấp phát bao tải cát miễn phí cho dân, hỗ trợ lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, lồng bè.

Lực lượng vũ trang giúp người dân Bình Định chằng chống nhà cửa chống bão

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định duy trì 100% quân số, thành lập 5 đoàn công tác, chuẩn bị phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ cứu nạn như: phao bè, xuồng, nhà bạt, giường, chiếu, vật chất sinh hoạt tại các phòng tập trung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ...

Người dân Bình Định tất bật với công việc ứng phó với bão số 6.

Sau khi đi kiểm tra một số địa bàn xung yếu của địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định cơn bão số 6 rất mạnh, giật cấp 14 -15 và Bình Định là trung tâm của bão đổ bộ. Khả năng tối mai (10-11) và sáng ngày kia (11-11) bão sẽ đổ bộ, vì vậy chính quyền và người dân không được chủ quan.

"Bão vào đất liền đúng dịp thủy triều lớn sẽ gây sóng to, mưa lớn, nếu chủ quan thì sẽ rất nguy hiểm. Cần khẩn trương rà soát khu vực có thể xảy ra lũ quét, lũ ống… để sơ tán người dân đến nơi an toàn", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu chính quyền và người dân Bình Định không được chủ quan với bão số 6

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu tỉnh Bình Định tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền; tập trung rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, kể cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đặc biệt lưu ý hướng dẫn bảo đảm an toàn đối với các phương tiện vãng lai của địa phương khác.

Người dân tỉnh Bình Định lo ứng phó bão số 6

Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và công trình cơ sở hạ tầng trên biển và các đảo. Rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, nhất là tại khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở do nước dâng cao, sóng lớn, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản trên biển và ven biển, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ vào...