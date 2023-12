Biệt phái cán bộ công tác tại Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái công khai có thời hạn đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1969), quê quán huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, đến nhận công tác tại Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng.

Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương (SN 1968), quê quán huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; công bố Quyết định của Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Đảng uỷ, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Nguyễn Văn Căn (SN 1969), quê quán huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương.

Trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương và Đại tá Nguyễn Văn Căn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương sự đóng góp, cống hiến của 3 đồng chí ở từng vị trí công tác; đồng thời, chúc các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được, tiếp cận nhanh nhất công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Thứ trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng trưởng thành từ địa phương, khi là Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham gia triển khai Đề án 06 với rất nhiều thành tích; là đại biểu Quốc hội có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật của lực lượng CAND. Để đảm bảo yêu cầu kế thừa, phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng tiếp tục phát huy vai trò, tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật của lực lượng CAND, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số, Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Căn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương là Tiến sĩ Toán tin, từng tham gia đóng góp vào Đề án 06 từ khi còn là Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - một con người chính trực, bản lĩnh, có trình độ tư duy lý luận lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Về Trường Đại học Hậu cần - Kỹ thuật CAND, đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận, ổn định công việc, đóng góp cho quá trình đào tạo, bổ sung hệ thống lý luận của nhà trường...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc đồng chí Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự am hiểu, tự tin, bản lĩnh của đồng chí, vì chúng ta đang thực hiện 2 nhiệm vụ lớn là tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư quốc gia, căn cước công dân, trung tâm xác thực định danh để phát triển giai đoạn mới của Đề án 06; và tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia theo kết luận của Bộ Chính trị với những nhiệm vụ rất quan trọng, chưa có tiền lệ...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Căn là Tiến sĩ Toán tin, là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND từ năm 2016, đã nắm vững nhiệm vụ công tác, hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, với việc Bộ trưởng giao Đại tá Nguyễn Văn Căn phụ trách đơn vị, đồng chí cần nỗ lực để kế thừa những nhiệm vụ được đồng chí Nguyễn Ngọc Cương bàn giao, tiếp tục cùng tập thể đoàn kết, xây dựng thương hiệu Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần ngày càng vững mạnh, phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng trân trọng gửi lời cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tin tưởng biệt phái đồng chí đến công tác tại Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; cảm ơn tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo và CBCS Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời xin hứa, dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, tân Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại buổi lễ.

Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH qua các thời kỳ để xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng: đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, "lấy dân là gốc", xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với các đại biểu tham dự buổi lễ.

