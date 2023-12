Chân dung 4 sĩ quan công an vừa được thăng cấp bậc hàm cấp tướng

Trong tuần qua, có ba thứ trưởng Bộ Công an được Chủ tịch nước ký quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an Nhân dân.

Cụ thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Duy Ngọc.

Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long.

Chủ tịch nước cũng có quyết định về thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Mai Hoàng, Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Lễ công bố và trao các quyết định về thăng cấp bậc hàm Tướng này cũng đã được tổ chức trong tuần qua.

1. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, 59 tuổi, quê Hưng Yên. Ông trưởng thành từ Công an Hà Nội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TTXVN

Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP Hà Nội, Chánh văn phòng rồi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Hà Nội.

Năm 2013, ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Đến năm 2016, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2017.

Năm 2018, ông là Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Cũng trong năm này ông được phân công kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Tháng 1-2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1-2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Trung tướng Lê Văn Tuyến, 50 tuổi, quê Hà Nội. Ông có trình độ: Tiến sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến. Ảnh: BCA

Quá trình công tác, ông Tuyến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng rồi Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Từ tháng 12-2017 đến tháng 12-2019, Trung tướng Lê Văn Tuyến được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 12-2019 đến tháng 3-2021, ông là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 1-2021, ông được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Từ tháng 3-2021, ông giữ chức chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Đến tháng 1-2022 đến nay, ông là thứ trưởng Bộ Công an.

3. Trung tướng Nguyễn Văn Long, 49 tuổi, quê Bắc Giang. Ông từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phó giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: BCA

Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Trên cương vị Cục trưởng C03, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cùng đơn vị phá thành công hàng loạt chuyên án lớn liên quan đến tham nhũng, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể kể đến là vụ C03 khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan đến ba vụ án; hàng loạt vụ án liên quan đến nâng khống giá thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện trên cả nước hay mới đây nhất là vụ thổi giá kist test COVID-19 của công ty Việt Á…

Tháng 1-2021, ông được thăng quân hàm thiếu tướng và là thiếu tướng trẻ nhất trong lực lượng công an thời điểm đó.

Đến tháng 1-2022 đến nay, ông là thứ trưởng Bộ Công an.

4. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (ngoài cùng, bên trái) nhận quyết định thăng cấp bậc hàm.

Thiếu tướng Mai Hoàng, 44 tuổi, quê ở Hưng Yên. Ông xuất phát từ lính trinh sát thuộc đội CSHS Công an huyện Yên Châu rồi chuyển về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu, Bí thư đoàn của Công an huyện Mộc Châu.

Thiếu tướng Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như: Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu...

Với hơn 20 năm gắn bó với các địa bàn “nóng” về tội phạm ma túy thuộc tỉnh Sơn La, Đại tá Mai Hoàng từng trực tiếp tham gia đấu tranh, chỉ đạo phá thành công hàng trăm chuyên án đặc biệt về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Đặc biệt, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La), Thiếu tướng Mai Hoàng đã được tặng thưởng Huân chương Quân Công hạng Ba vào năm 2019.

Thiếu tướng Mai Hoàng từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Năm 2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (nay là Cục Cảnh sát hình sự). Cũng trong năm này, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.

Từ tháng 7-2022 đến nay, ông làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Bộ Công an hiện có sáu thứ trưởng. Trong đó có ba thượng tướng là các ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc; ba trung tướng là các ông Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]