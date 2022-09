Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được biệt phái làm Phó Ban Nội chính

Sáng 15/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã trao quyết định tiếp nhận Thượng tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sĩ quan Công an nhân dân, biệt phái công khai đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 15/9/2022.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh biệt phái làm Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 15/9/2022.

Trước đó, ngày 14/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Trung Hiếu - Trưởng Công an TP. Uông Bí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

