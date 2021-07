“Biển người” chen chân chờ xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: Đơn vị tổ chức nói gì?

Thứ Tư, ngày 21/07/2021 17:14 PM (GMT+7)

Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế lên tiếng trước việc nhiều người chen chân chờ xét nghiệm COVID-19.

Chiều 21/7, tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế vẫn có rất đông người đến để chờ được làm xét nghiệm COVDI-19.

Sẽ thông báo lượng người xét nghiệm trong một ngày

Chiều 21/7, ông Phạm Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế cho biết, do nhu cầu đi lại của người dân lớn nên sáng nay số lượng người đến làm mẫu xét nghiệm COVID-19 tăng đột biến. Khi nắm bắt được thông tin đơn vị đã thông báo, hướng dẫn rất chi tiết cho người dân hiểu sau đó giải phóng hết để đảm bảo khoảng cách.

Theo ông Hùng, chiều nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an đã đảm bảo khoảng cách an toàn, đồng thời giải thích cho người dân hiểu. Tất cả đều chung mục tiêu phòng chống dịch COVID-19.

Ông Phạm Hải Bình – Chủ tịch UBND phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được phản ánh và đề nghị từ phía Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, phường Đại Kim đã chỉ đạo công an phường và các lực lượng chức năng phối hợp, để đảm bảo an ninh trật tự phía bên ngoài khu vực của viện, nơi hàng trăm người chen chúc đợi xét nghiệm.

Theo ông Bình, bên trong khuôn viên của Viện thì đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giãn cách, an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Còn phần phía bên ngoài mặt đường Nguyễn Xiển, chính quyền sẽ phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự. Để có biện pháp đảm bảo an toàn và trật tự tại khu vực chờ xét nghiệm COVID-19, phường Đại Kim thống nhất với Viện về số lượng người được xét nghiệm, tiêm/ngày là bao nhiêu. Từ đó viện phải thông báo cho người dân được biết. Qua đó lấy làm căn cứ để người dân đến xét nghiệm và phường có phương án để đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch bệnh.

Ông Bình cho biết, Viện phải kiểm soát được số lượng phiếu phát ra cho người dân và phải có thông báo rõ ràng để dân được biết. Còn một ngày năng lực xét nghiệm là 300 người, nhưng lại có tới 500-600 người đến thì cũng không hiệu quả, mất trật tự an ninh.

“Trong chiều nay, phường đã kiểm soát việc người có phiếu và người không có phiếu đến xét nghiệm. Từ đó giải tán đám đông tụ tập, gây mất an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID”, ông Bình nói.

Người dân xếp hàng để được vào xét nghiệm.

Bất ngờ dừng xét nghiệm

Theo ghi nhận của PV, chiều 21/7, tại điểm chờ lấy mẫu và kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn có hàng trăm người đứng chờ đợi.

Để đảm bảo giãn khoảng cách phòng chống dịch COVID-19, ngay từ đầu giờ chiều lực lượng Công an phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai cùng lực lượng bảo vệ Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã căng dây, phát số thứ tự cho những trường hợp đến trước. Nhiều người ở xa không về quyết đợi xuyên trưa giữa nắng nóng chờ để được lấy mẫu xét nghiệm.

Công an đã cho người dân sếp thành hai hàng, phát loa yêu cầu mọi người giãn khoảng cách 2m. Có nhiều người vì nóng lòng muốn chờ lấy mẫu xét nghiệm đành đứng đợi giữa trời nắng nóng.

Lực lượng chức năng đã căng dây, phát số thứ tự, đọc loạ để người dân vào xét nghiệm.

Đến 14h20 ngày 21/7, lực lượng bảo vệ đã dán giấy thông báo với nội dung: “Thực hiện theo Công điện số 15 của UBND TP Hà Nội, Trung tâm không tổ chức lấy mẫu tại Viện từ ngày 20/7/2021”.

Theo thông báo trước cửa Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, buổi sáng Viện giờ làm việc từ 7h-11h và giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 350 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Buổi chiều làm việc từ 13h30 đến 16h30 giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 300 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp.

Nhiều người dân đến xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, đến 14h20 cùng ngày, lực lượng bảo vệ đã dán giấy thông báo với nội dung: “Thực hiện theo Công điện số 15 của UBND TP Hà Nội, Trung tâm không tổ chức lấy mẫu tại Viện từ ngày 21/7/2021”.

Sau khi đọc xong thông báo này, nhiều người đã vô cùng ngỡ ngàng và sững sờ. Có người chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ chán nản ra lấy xe máy đi về.

Anh Bùi Ngọc Quang (30 tuổi, ở quận Hoàng Mai) cho biết, anh làm lái xe tải chở thuốc đi các tỉnh Thanh Hoá – Nghệ An. Sáng nay, anh Quang cùng hàng trăm người khác chờ đợi suốt cả sáng không đến lượt xét nghiệm đành đi về. Đến chiều, anh Quang ra xếp hàng, đứng đợi giữa nắng nóng nhưng lại nhận thông báo dừng xét nghiệm.

“Tôi mong cơ quan chức năng xử lý tốt nhất, mọi người có cơ hội xét nghiệm để đi làm. Chờ từ sáng đến giờ để mong được xé nghiệm cuối cùng lại thông báo dừng xét nghiệm khiến chúng tôi rất vất vả”, anh Quang nói.

Trước đó, sáng 21/7, tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, hàng trăm người chen chúc chờ đợi để được làm xét nghiệm COVID-19. Trước tình hình diễn biển phức tạp của dịch bệnh, nhiều người tìm đến đây chờ cả tiếng đồng hồ không có hàng lối, không đảm bảo khoảng cách. Đến khoảng 9h30, cơ sở này đã phải đóng cửa do xảy ra tình trạng người dân chen lấn quá đông.

Sáng 21/7 hàng trăm người dân chen chúc nhau để vào xét nghiệm COVID-19, không đảm bảo khoảng cách.

Người đến làm xét nghiệm COVID-19 quá đông, lực lượng y tế mỏng không thể điều phối người dân giãn cách, xếp hàng trật tự theo quy định.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 21/7) - Tổng số liều đã nhập: 8.997.040 - Tổng số liều đã tiêm: 4.336.833 - Số người tiêm mũi 1: 4.019.161 - Số người tiêm mũi 2: 317.672

