Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 18:04 PM (GMT+7)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu TP phải nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch và tổ chức diễn tập ngay cơ chế vận hành, không để bị động trong mọi tình huống.

Tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 22/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu TP tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trước mắt.

Một là tấn công để phòng thủ, truy vết bằng được, bóc tách bằng được các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lan rộng.

Hai là sẵn sàng phương án, kịch bản tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cụ thể tới từng điểm tiêm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng tiêm, đúng nguyên tắc, đúng quy định và đặt công tác an toàn, hiệu quả tiêm chủng lên hàng đầu. Thực hiện tốt, bảo đảm công bằng một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Ba là nâng mức nguy cơ trong tất cả các kịch bản chống dịch, ở tất cả các cấp độ, bắt tay vào chuẩn bị ngay, xong kịch bản nào phải tổ chức diễn tập cơ chế vận hành ngay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mọi tuyến đường vào thành phố gồm hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, duy trì nghiêm 22 chốt kiểm dịch hiện tại và các chốt do các địa phương thiết lập bảo đảm đủ lực lượng trực 24/24h/ ngày trong tuần, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố.

Tiếp tục khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

Trưng dụng chung cư chưa bàn giao để làm bệnh viện dã chiến

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những ngày qua diễn biến dịch tại Hà Nội và các địa phương phức tạp, chủng Delta lây nhiễm rất nhanh nên toàn thành phố phải có kế hoạch chuẩn bị để chủ động trước những diễn biến xấu, không để bị động, bất ngờ.

Ông Dũng yêu cầu nâng mức nguy cơ trong các kịch bản phòng, chống dịch từ thành phố xuống cơ sở; ưu tiên tập trung chuẩn bị phương án điều trị khi số lượng F0 tăng cao, nhất là điều trị bệnh nhân nặng; coi hạn chế rủi ro, bảo vệ tính mạng người dân là nhiệm vụ ưu tiên số 1.

Thay vì kịch bản bố trí 5.000 giường bệnh điều trị F0 hiện tại, phải chuẩn bị phương án bố trí 10.000 giường, 20.000 giường và khi cần thiết có thể tăng mức cao hơn. Đi kèm với mỗi kịch bản phải bảo đảm chuẩn bị đủ cơ sở vật chất và con người; có phương án dự trữ hoặc huy động tương ứng, không để bị thiếu giường bệnh, thiếu máy thở, thiếu thuốc men, thiếu y bác sĩ, điều dưỡng...

Trước mắt, nâng số giường bệnh dự phòng tại các cơ sở y tế thành phố quản lý bao gồm cả hệ thống công lập và tư nhân. UBND thành phố làm việc ngay với các bệnh viện do Bộ Y tế quản lý trên địa bàn để phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị điều trị F0. Triển khai củng cố, mở rộng các khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Nâng cao năng lực điều trị phải được chuẩn bị đồng bộ với giải pháp phân luồng, phân loại bệnh nhân để tiếp nhận kịp thời, cấp cứu nhanh, điều trị hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro tính mạng cho người dân.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 22/7) - Tổng số liều đã nhập: 8.997.040 - Tổng số liều đã tiêm: 4.367.939 - Số người tiêm mũi 1: 4.042.984 - Số người tiêm mũi 2: 324.955

Bí thư Thành ủy nêu rõ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này là các lực lượng quân đội, công an vận hành bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn; ngành y tế chịu trách nhiệm chuyên môn, điều trị. Chính quyền các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, trước hết phải chuẩn bị ngay về địa điểm, rà soát để trưng dụng một số nhà chung cư chưa bàn giao, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa thể thao... phục vụ thiết lập bệnh viện dã chiến.

Ngành y tế phải có phương án bố trí đủ số lượng cán bộ y bác sĩ, huy động sinh viên các trường y, dược tham gia vào hệ thống điều trị của thành phố, huy động hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng UBND thành phố chỉ đạo bố trí các khu cách ly trên địa bàn, bảo đảm phương án sẵn sàng cách ly cho từ 30-50 nghìn người. Địa điểm cách ly ưu tiên ở ngoại thành nơi có không gian thoáng rộng, tách biệt với dân cư; giao cho các đơn vị quân đội lên phương án sử dụng trường học, ký túc xá, khu quân sự thành cở sở cách ly, điều trị tập trung cho các trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ.

