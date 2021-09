Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tạo đồng thuận trong nhân dân để phân vùng phòng, chống dịch thật hiệu quả

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 14:45 PM (GMT+7)

Sáng 4-9, trực tiếp thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng, chống Covid-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng, chống dịch thật hiệu quả; tạo điều kiện đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa "vùng đỏ", "vùng cam" trở thành "vùng xanh".

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đoàn đã trực tiếp thị sát khu vực “chốt cứng” cầu Noi thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), việc tổ chức phân luồng, kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ 32, đường 70A, Đại lộ Thăng Long, các tuyến đường khu vực nội đô, vùng ven và chốt kiểm soát cầu Chương Dương

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Y tế...

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đoàn đã trực tiếp thị sát khu vực “chốt cứng” cầu Noi thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), việc tổ chức phân luồng, kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến đường quốc lộ 32, đường 70A, Đại lộ Thăng Long, các tuyến đường khu vực nội đô, vùng ven và chốt kiểm soát cầu Chương Dương. Đoàn cũng đã kiểm tra việc tổ chức phòng, chống dịch ở địa bàn dân cư thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt đường tỉnh 70A (quận Nam Từ Liêm)

Khẩn trương tổ chức thực hiện phương án phân vùng

Báo cáo nhanh với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành cho biết đã xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện ngay sau khi Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3-9-2021 nhằm thiết lập phân vùng, bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường... Theo lãnh đạo Công an thành phố, Sở Xây dựng, ngay trong buổi sáng 4-9, việc thiết lập kiểm soát các đường vào qua các con sông theo phân vùng phải được hoàn thành. Dự kiến có 30-35 lối đi qua các con sông vào Vùng 1 sẽ được “đóng cứng”, không cho người và phương tiện đi qua. Công an thành phố cũng đã phối hợp triển khai 21 chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao tại Vùng 1 ("vùng đỏ").

Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung cho biết, việc cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng đã được Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện từ sáng nay (4-9). Các cơ quan, đơn vị có đề nghị bảo đảm đủ điều kiện, đúng quy định là Công an thành phố sẽ cấp luôn ngay trong ngày. Ngày mai (5-9), dự kiến lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông. Công an thành phố đã có sự chuẩn bị để chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm việc cấp giấy nhanh chóng, đúng đối tượng...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt Đại lộ Thăng Long.

Kiểm soát chặt chẽ, đẩy mạnh xét nghiệm

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc tổ chức phân vùng để kiểm soát dịch phù hợp với mức độ nguy cơ là rất cần thiết sau 3 đợt thực hiện giãn cách toàn thành phố. Trong đó, việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thậm chí ở mức độ cao hơn đối với Vùng 1 phải được tổ chức chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn.

Trước hết, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và tự giác thực hiện. Các lực lượng chức năng bố trí trực tại các chốt phải đủ thành phần, số lượng phân công ca, kíp trực bảo đảm sức khỏe, duy trì hoạt động lâu dài, bền bỉ; phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả vì sự an toàn của Thủ đô và sức khỏe nhân dân.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì phối hợp tổ chức phân luồng, phân làn từ xa, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động chuyển hướng không đi vào “chốt cứng”, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hoặc chủ động quay đầu, tránh gây ùn ứ giao thông. Công an thành phố cần tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên mạng lưới giao thông trong các phân vùng, đặc biệt là Vùng 1, bảo đảm việc thực hiện giãn cách thực chất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ dân phố số 5, đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức phân vùng, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao nhằm mục tiêu cao nhất là ngăn chặn nguy cơ bùng phát, lây lan mạnh của dịch bệnh trong cộng đồng, vừa giúp bóc tách triệt để nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng. Do đó, ngành Y tế và các địa phương cần đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc, tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội tại Vùng 1 đến ngày 21-9-2021 để kiểm soát dịch.

Kiểm tra việc tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 tại các Tổ dân phố số 5, 6, 7, 8 thuộc phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng biểu dương, đánh giá cao các địa phương đã huy động sức dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã huy động đội ngũ cán bộ nghỉ hưu, những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị được nghỉ giãn cách ra trực chốt...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân các địa phương tiếp tục xác định rõ quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của cuộc chiến đấu chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm huy động sức dân, nhân rộng các mô hình tự quản, tự giám sát phòng, chống dịch. Đồng chí Đinh Tiến Dũng tin tưởng người dân toàn thành phố sẽ tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của Thủ đô, trái tim của cả nước, niềm tự hào là người Hà Nội, nêu cao ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội, chung tay cùng thành phố thực hiện hiệu quả phương án phân vùng, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

