Bí thư Hà Nội: Đưa Đồng Tâm thành xã nông thôn mới vào 2021

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 16:30 PM (GMT+7)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cả TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức sẽ phấn đấu xây dựng Đồng Tâm thành xã nông thôn mới vào năm 2021.

Sáng 9-7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư huyện uỷ Mỹ Đức Đỗ Trung Hai.

Đảng bộ Mỹ Đức nhận hạn chế vụ Đồng Tâm

Tại hội nghị, ông Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư huyện ủy Mỹ Đức, đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện uỷ khoá 23, trong đó có nội dung về “điểm nóng” tại xã Đồng Tâm.

Theo ông Hai, ngay từ khi trật tự an toàn xã hội xã Đồng Tâm có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đồng Tâm. Cùng đó là tổ chức đối thoại với người dân Đồng Tâm về các kết luận của các cấp có thẩm quyền về việc giải phóng mặt bằng tại dự án của Bộ Quốc phòng tại sân bay Miếu Môn.

Đồng thời Huyện uỷ đã chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ huyện, cán bộ xã có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luân chuyển, bố trí cán bộ để củng cố bộ máy của xã Đồng Tâm.

“Tuy nhiên, an ninh nông thôn trong nhiệm kỳ còn để diễn biến phức tạp kéo dài, đặc biệt là để xảy ra điểm nóng tại xã Đồng Tâm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của huyện trên địa bàn TP và cả nước” - ông Hai thừa nhận.

Theo Phó Bí thư huyện ủy Mỹ Đức, một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do những sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu đất của quân đội tại xã Đồng Tâm chưa được xử lý kịp thời, để kéo dài nhiều năm. Trong khi đó các cấp uỷ đảng “chưa sâu sát cơ sở, thiếu chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn”.

Trước đó, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Mỹ Đức cũng nhấn mạnh “điểm nóng’’ tại xã Đồng Tâm đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như TP và cả nước.

Báo cáo cũng chỉ rõ các nguyên nhân, giải pháp trong nhiệm kỳ tới để củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, đảm bảo cuộc sống người dân ổn định, không để xảy ra các "điểm nóng” tương tự.

Rút kinh nghiệm bài học Đồng Tâm

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, huyện Mỹ Đức trong nhiệm kỳ qua gặp nhiều khó khăn, thách thức như xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp so với các quận, huyện trong thành phố. Tỉ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống người dân chủ yếu là dựa vào nông nghiệp.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ.

“Đặc biệt là tình hình an ninh trật tự phức tạp tại xã Đồng Tâm kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân, đến nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020” - ông Huệ nói.

Mặc dù vậy, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kiên trì, kiên nhẫn, vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 23 đã đề ra. Trong đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nhìn chung được kiểm soát và giữ vững.

Huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu kịp thời cho Trung ương, thành phố và tham gia giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp tại Đồng Tâm.

Bí thư Hà Nội lưu ý, huyện còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm cần được nghiêm túc khắc phục.

Một trong số đó là an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc kiểm điểm, đánh giá đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương chưa thành hoạt động thường xuyên, liên tục…

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh; có vụ việc bị lợi dụng, từng bước chuyển hóa thành chống đối, cực đoan, dẫn đến phát sinh thành vụ việc nghiêm trọng như tại xã Đồng Tâm.

Theo đó, ông đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó xác định rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, Bí thư Hà Nội cho rằng về phát triển kinh tế, Mỹ Đức cần xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn.

“Huyện cần tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở bốn xã còn lại và nhất là tại xã Đồng Tâm, phấn đấu đến 2022, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng với xã Đồng Tâm, cả TP và huyện Mỹ Đức phấn đấu năm 2021 đưa xã Đồng Tâm hoàn thành xã nông thôn mới” - ông Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cũng lưu ý huyện Mỹ Đức cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Bên cạnh đó cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư và các vấn đề bức xúc của nhân dân…

Ông Huệ cũng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các kết luận sau thanh tra.

“Có năm xã đã được tập trung giải quyết khá hiệu quả rồi, còn tình hình ở các xã An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, nhất là các kết luận sau thanh tra, phải tập trung giải quyết căn cơ hơn, không để phát sinh mới các vụ việc phức tạp” - ông Huệ nói.

