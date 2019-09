Bí thư Đảng ủy Khối Hà Tĩnh nói gì vụ cấp dưới uống rượu gây tai nạn?

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 12:14 PM (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khẳng đinh xử lý nghiêm vụ Chủ nhiệm UBKT của đơn vị này gây tai nạn làm 2 người thương vong.

Trao đổi với Tiền phong, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Hải cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã chỉ đạo gia đình ông Việt đến với hai gia đình nạn nhân để động viên thăm hỏi, chăm sóc.

“Đơn vị cắt cử anh em cán bộ ra Hà Nội là lên Hương Khê để động viên và chăm sóc nạn nhân và người thân. Đây là tình cảm và trách nhiệm của chúng tôi đối với những người bị nạn”, ông Nguyễn Đình Hải nói.

Lực lượng CSGT lập biên bản tại hiện trường.

Cũng theo người đứng đầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang chờ kết luận điều tra của Công an đối với đồng chí Lê Ngọc Việt. “Nguyên tắc đã uống rượu thì không bao giờ lái xe. Nếu đúng đồng chí Việt uống rượu lái xe gây tai nạn thì rất nguy hiểm. Không thể chấp nhận được”, ông Nguyễn Đình Hải nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, ông đã chỉ đạo Công an TP Hà Tĩnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm người gây ra tai nạn. “Quan điểm của Công an tỉnh là không ai có thể đứng trên pháp luật và không có chuyện cán bộ vi phạm mà được xử lý nhẹ hơn người dân. Đặc biệt đây lại là hành vi uống rượu rồi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông”, Đại tá Võ Trọng Hải nói.

Hiện nạn nhân Nguyễn Quang Huân hiện đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị tại Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như Tiền phong đưa tin, khoảng 21h tối ngày 19/9, anh Nguyễn Quang Huân (SN 1990) và anh Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990) cùng trú tại huyện Hương Khê điều khiển xe máy BKS 38Y1 - 0192 di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Khi đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh), xe máy xi nhan rẽ sang đường thì bất ngờ bị ôtô 5 chỗ hiệu Toyota Vios biển số 38A - 224.25 do tài xế Lê Ngọc Việt (Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh) chạy với tốc độ cao từ phía sau tông trúng. Cú đâm cực mạnh khiến xe máy văng hơn 30m, hai thanh niên trên xe máy ngã xuống đường làm anh Nguyễn Xuân Tùng tử vong, anh Nguyễn Quang Huân bị thương nặng.

Tại hiện trường, ô tô bị nát bét phần kính, đèn xe bên phải cũng vỡ, còn xe máy bị hư hỏng nặng. Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài Việt cho kết quả nồng độ cồn 1,084 mg/lít khí thở, cao hơn mức cho phép nhiều lần.