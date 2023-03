Bị hút xuống cống thủy lợi, cháu bé tử vong

Tối 21-3, ông Trương Văn Long - Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết một bé trai ở địa phương này không may bị tai nạn tại hồ thủy lợi Rào Đá, xã Trường Xuân dẫn đến tử vong do đuối nước.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Nạn nhân là cháu L.V.S (ngụ thôn Phúc Nhỉ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh).

Chiều tối cùng ngày, S. cùng 4 đứa trẻ khác cùng thôn Phúc Nhỉ, rủ nhau ra hồ chứa nước thủy lợi Rào Đá thuộc xã Trường Xuân để tắm.

Khi đang tắm cạnh 2 miệng cống cấp nước tưới và nước sinh hoạt, S. không may trượt chân và bị lực hút cuốn vào miệng cống.

Khi lực lượng cứu hộ của 2 xã Trường Xuân và An Ninh có mặt để đưa S. lên bờ thì cháu bé đã tử vong vì đuối nước.

Hiện thi thể của cháu S được các cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết gia đình cháu S có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ là nông dân, bố bị nhiễm chất độc dioxin mất khả năng lao động.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-hut-xuong-cong-thuy-loi-chau-be-tu-vong-20230321210659423.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-hut-xuong-cong-thuy-loi-chau-be-tu-vong-20230321210659423.htm