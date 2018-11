Bí ẩn người đàn ông cất giữ 530 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Thứ Ba, ngày 13/11/2018 10:46 AM (GMT+7)

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam khai đưa cho Trung và Kiên cất giữ vàng, đô la Mỹ, trị giá 530 tỷ đồng...

Sáng 13/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 90 đồng phạm trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”,..

Dự kiến trong sáng nay và nửa đầu buổi chiều, VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng.

Cáo trạng nêu rõ, do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở công ty VTC công nghệ và nội dung số, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài, nhưng cần đối tác phát hành và được Nam đồng ý.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) đề nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định.

Khi Dương đồng ý hợp tác, hai bên bắt tay vào triển khai dự án game. Lúc này, Hoàng Thành Trung được giao cho phụ trách văn phòng công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, đã trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận 80 người vào làm việc tại văn phòng Hà Nội, để tham gia phục vụ và vận hành game.

Đồng thời, chỉ đạo Phạm Trọng Tài, nhân viên kỹ thuật của Công ty đăng ký tên miền "Rikvip.vn" tại Công ty GMO Runsystem vào ngày 18/4/2015 để test thử hoạt động. Khi game đi vào hoạt động, Trung chỉ đạo Kim Thanh Thủy (SN 1985, trú tại Vĩnh Phúc, Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường (SN 1987, trú tại Thái Bình, Trưởng phòng Web) cùng các nhân viên xây dựng bổ sung, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip hoạt động trên nền tảng Web và thiết bị di động. Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc.

Sau khi game bài Rikvip đi vào vận hành, Trung trực tiếp thực hiện đối soát từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015; từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2016, Trung trực tiếp ký đối soát.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng 2 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng 25 “đại lý cấp 1”. Qua đó, Trung đã giúp phát triển mạng lưới 5.877 “đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Để theo dõi, phân chia doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu tổng doanh thu game Tip.Club từ trang web do Trung cung cấp, kết nối đến cơ sở dữ liệu cổng game bài Tip.Club.

Trong giai đoạn Rikvip, Hoàng Thành Trung còn cùng Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo, trong giai đoạn Tip.club chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài Zonclub, cung cấp các hình thức đánh bạc trực tuyến tương tự như game bài Rikvip và Tip.club để cho đối tượng đánh bạc có nhiều lựa chọn.

Hành vi trên của Trung bị VKSND tỉnh Phú Thọ cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 - bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế, nhưng chưa bắt được nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Cùng với Trung, Lê Văn Kiên (SN 1978, trú tại Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội nguyên kế toán trưởng công ty VTC online) cũng là người thân tín, quan trọng của Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty VTC Online). Kiên là người thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà (nguyên kế toán CNC) và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc từ CNC chuyển đến. Kiên trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho đối tượng đánh bạc thắng cược.

Kiên còn hỗ trợ Công ty CNC và Công ty NHS ký hợp đồng mua thẻ cào điện tử viễn thông từ Công ty CP Lô - Gích Việt để che giấu doanh thu thẻ Vcard đã nạp vào game bài.

Cáo trạng nêu, Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Kiên và Trung cất giữ vàng, đô la Mỹ, trị giá 530 tỷ đồng.

Hành vi của Kiên đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi cơ quan điều tra phát hiện, Kiên đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu rõ bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"...