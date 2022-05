Bé gái 5 tuổi đi lạc được người dân và Công an tìm giúp gia đình

Công an huyện Việt Yên đã xác minh, tìm gia đình cháu bé bị lạc để đưa cháu về với bố mẹ.

Ngày 13/5, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết đã giao cháu bé đi lạc cho gia đình. Trước đó, khoảng 19h10 ngày 12/5, em Diêm Cẩm Nhung, học sinh lớp 12A2 - K54 - Trường THPT Việt Yên số 1 phát hiện một cháu bé khoảng 5 tuổi bị lạc tại quốc lộ 37 và đưa tới bộ phận trực ban Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Cháu Thảo được chăm sóc tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận, với những thông tin cháu bé nhớ và cung cấp, Công an huyện đã phối hợp Công an các xã, thị trấn xác minh. Đồng thời thông báo trên trang zalo, fanpage của Công an huyện Việt Yên và Công an các xã, thị trấn trong huyện để liên hệ tìm người nhà cháu bé.

Cháu Thảo được gia đình đến nhận.

Đến tối cùng ngày, Công an huyện đã liên hệ được với người nhà và bàn giao cháu bé cho gia đình. Mẹ cháu bé cho biết, cháu tên là Nguyễn Thanh Thảo (SN 2017), đi chơi bị lạc, gia đình đang rất lo lắng và tìm kiếm cháu nhưng chưa thấy.

Nhân dịp này, Công an huyện Việt Yên biểu dương tinh thần tương thân tương ái của em Diêm Cẩm Nhung đã giúp cháu bé đi lạc sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

