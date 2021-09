Bắt quả tang 25 người tập đánh golf tại The Garden lúc giãn cách xã hội

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 08:26 AM (GMT+7)

Kiểm tra hành chính tại cơ sở Golfzon The Garden tại tầng 5 Trung tâm Thương mại The Garden (Hà Nội) trong thời gian giãn cách xã hội, tổ công tác đã phát hiện 25 người nước ngoài tập đánh golf điện tử.

Ngày 8-9, Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) vừa hoàn thiện hồ sơ và chuyển UBND quận Nam Từ Liêm đề xuất phạt 25 người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội.

Một số khách chơi bị Tổ công tác lập biên bản - Ảnh: Y.H.

Theo thông tin từ Công an phường Mỹ Đình 1, khoảng 16 giờ chiều 7-9, tổ công tác gồm công an phường và lực lượng y tế kiểm tra hành chính cơ sở Golfzon The Garden tại tầng 5 Trung tâm Thương mại The Garden (phường Mỹ Đình 1). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã bắt quả tang 25 người đang tập đánh golf điện tử trong 8 phòng.

Trong những khách hàng tại đây đều không đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh như: tập trung đông người, không đeo khẩu trang, sát khuẩn…

Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng y tế phường lập biên bản và đề xuất xử phạt cơ sở này lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Theo chỉ huy Công an phường Mỹ Đình 1, 25 người trên đều là người nước ngoài. Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND quận xử phạt tổng số tiền khoảng 80 triệu đồng.

