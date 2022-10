Bắt nguyên giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Thứ Sáu, ngày 07/10/2022 13:29 PM (GMT+7) Chia sẻ

Phan Quốc Khải, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau cùng thuộc cấp bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Hình 2 Một góc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nơi Phan Quốc Khải công tác

Phan Quốc Khải, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau cùng thuộc cấp bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Trưa 7/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Quốc Khải (55 tuổi) - nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Mạc Huỳnh An (35 tuổi) - nguyên kế toán trưởng để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản và lập quỹ trái phép”.

Đồng thời, công an còn khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản” nhưng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra đối với các bị can: Nguyễn Hoàng Khánh (40 tuổi)- thủ quỹ; Nguyễn Khánh Linh (34 tuổi) -kế toán thanh toán và Nguyễn Văn Nuôi (42 tuổi) - cán bộ phòng Hành chính - Tổ chức. Cả 3 bị can trên đều công tác tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Phan Quốc Khải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Được biết, đây là các khoản thu của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau mà Khải chỉ đạo cấp dưới không đăng nộp, mở quỹ riêng để sử dụng.

Về hành vi tham ô, công an xác định với thủ đoạn giữ lại các khoản kinh phí hoạt động chi cho các trạm thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhưng bắt các trạm phải thanh toán đủ số tiền Vườn rót về. Cụ thể, trạm nào không tìm đủ chứng từ thanh toán thì Khải sẽ chỉ đạo thuộc cấp tìm chứng từ thanh toán… Với thủ đoạn trên, Khải cùng thuộc cấp đã tham ô số tiền hơn 6,5 tỉ đồng trong giai đoạn từ năm 2016-2018.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-nguyen-giam-oc-vuon-quoc-gia-mui-ca-mau-a573562.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-nguyen-giam-oc-vuon-quoc-gia-mui-ca-mau-a573562.html