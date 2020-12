Bắt giữ tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 đang lẩn trốn ở Bình Dương

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 17:58 PM (GMT+7)

Tài xế xe ôm từng chở bệnh nhân 1440 từ bến đò đến nơi xe ô tô 7 chỗ đậu, bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 24/12 đến nay vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Ngày 31/12, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng P.T.H (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 từ bến đò đến chỗ ô tô đậu. Sau khi hay tin bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2, H. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã cử lực lượng đến tỉnh Bình Dương phối hợp với công an tỉnh này bắt giữ H. Theo đại tá Đinh Văn Nơi, đối tượng này trực tiếp chở bệnh nhân 1440 và bỏ địa phương đi từ ngày 24/12 đến nay là 7 ngày. Thời điểm bắt giữ đối tượng, ở cùng với H. còn có 1 người đàn ông khác.

H. tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 (áo xanh) và người ở cùng với H. tại Bình Dương.

Liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin: “Đường dây đưa người nhập cảnh trái phép xuất phát từ nước ngoài, cũng có khả năng là Campuchia. Họ móc nối với những người ở tỉnh An Giang, cụ thể là những tài xế xe ô tô, mô tô, người đưa đò. Bên kia chỉ cần đưa người qua là có xe đón, đưa đi liền. Thậm chí, trong đường dây này, những ai muốn nhập cảnh trái phép thì phải chi tiền. Hiện tại, người có hành vi đưa đón cũng đã xác định. Qua làm việc các đối tượng cũng đã thừa nhận. Do đó, đủ điều kiện khởi tố vụ án”.

Sau khi tình hình dịch bệnh, điều trị, cách ly hoàn tất, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên qua đến việc xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, cần phải có tình tiết tăng nặng đối với hành vi thay đổi lời khai của bệnh nhân 1440. Bởi, việc đối tượng này thay đổi lời khai nhiều lần gây khó khăn cho công tác khoang vùng, truy vết của các địa phương, việc đánh giá F1, F2, F3 cũng rất khó.

“Chúng tôi sẽ có đề xuất, tham mưu Cơ quan An ninh điều tra phải có tình tiết tăng nặng trong trường hợp này. Quá trình xét xử cũng cần áp dung những khung hình phạt cao nhất. Thậm chí, chúng tôi sẽ đề nghị Tỉnh ủy cho xét xử lưu động để đảm bảo đủ sức răn đe các đối tượng đã xem thường cộng đồng. Sau khi bệnh nhân 1440 bình phục sẽ tiến hành di lí về An Giang tiến hành khởi tố bị can”.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-giu-tai-xe-xe-om-cho-benh-nhan-1440-dang-lan-tron-o-binh-duo...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-giu-tai-xe-xe-om-cho-benh-nhan-1440-dang-lan-tron-o-binh-duong-1772401.tpo