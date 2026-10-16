Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Ngày 16/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Huỳnh Văn Minh Nhựt (áo trắng) tại cơ quan công an. Ảnh Công an Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Không Cần Biết” đăng tải các video ghi lại hành vi mang tính bạo lực, đe dọa và đập phá tài sản, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Điện Bàn Đông xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu xác định người thực hiện các hành vi trên là Huỳnh Văn Minh Nhựt. Đối tượng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Khoảng một tuần trước khi xảy ra sự việc, Nhựt phát hiện tài khoản Facebook “Văn Quý Lộc” đăng nội dung mà Nhựt cho rằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị H., người thân của mình. Sau khi liên lạc yêu cầu chủ tài khoản xin lỗi nhưng không đạt kết quả, hai bên tiếp tục tranh cãi, có những bình luận mang tính thách thức trên Facebook.

Các clip được Nhựt đăng tải lên tài khoản Facebook “Không Cần Biết”. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tối 12/10, Nhựt thuê ô tô, mang theo một cây kiếm dài khoảng 60 cm đến nơi ở của Lộc tại phường Hội An, TP Đà Nẵng để tìm gặp. Tại đây, Nhựt dùng chân đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc. Trong quá trình thực hiện hành vi, Nhựt nhờ một người đi đường quay video, sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook “Không Cần Biết”.

Hai video được đăng vào lúc 0 giờ 29 phút và 0 giờ 39 phút ngày 13/10/2026, thu hút hàng trăm lượt thích, hàng chục lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ.

Sau đó, Nhựt tiếp tục mang kiếm đến Nhà nghỉ T.N, cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc tại phường Điện Bàn. Tại đây, Nhựt đứng trước nhà nghỉ la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt, rồi tự ý vào bên trong, lên tầng 2 và dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ. Sau khi gặp mẹ của Lộc và yêu cầu Lộc ra gặp nhưng không được, Nhựt rời đi.

Khoảng 8 giờ ngày 13/10, Nhựt quay lại nhà nghỉ, gặp cha mẹ Lộc và đe dọa rằng nếu Lộc không xin lỗi thì gia đình phải tự chịu hậu quả. Sau đó, khi tiếp tục thấy những nội dung trên Facebook mà cho là thách thức mình, Nhựt cầm kiếm đi tìm Lộc với mục đích đánh người thì bị lực lượng Công an triệu tập về làm việc.

Cơ quan chức năng tạm giữ gồm một cây kiếm, một ô tô biển kiểm soát 43B-307.xx bị vỡ kính chắn gió phía sau và có dấu hiệu hư hỏng xung quanh, một mô tô biển kiểm soát 92L1-088.xx cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.