Bắt cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

Cơ quan công an đã bắt giữ bà Đinh Cẩm Vân – cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra Dự án Hạc Thành Tower.

Bà Đinh Cẩm Vân – cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965, trú phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) – cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ bà Đinh Cẩm Vân để làm rõ những sai phạm liên quan đến vụ án trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

