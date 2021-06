Bắt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 09:39 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt tạm giam bà Oanh cùng nhiều thuộc cấp và đồng phạm khác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 25/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bà Vũ Liên Oanh (trên cùng bên trái) cùng các đồng phạm khác bị khởi tố, bắt giữ

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh khám xét đối với 15 bị can, trong đó, C03 ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 bị can, gồm bà Vũ Liên Oanh (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh); Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính); Hà Huy Long (nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính); Trần Ngọc Thắng và Trần Thị Thanh Xuân (nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF); Ngô Mạnh Hùng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF); Lê Long Hải và Lê Đại Tấn (Chuyên viên Công ty NSJ); Vũ Ngọc Minh (Giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc).

Ngoài ra, C03 cũng ra Lệnh tạm giam đối với 1 bị can là Hoàng Thị Thúy Nga. Hiện Nga đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Để phục vụ công tác điều tra, C03 ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can khác, gồm Phạm Thị Hạnh (nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh); Phạm Việt Anh (Phó trưởng phòng Dự án); Hoàng Thị Minh Tâm (nhân viên Phòng Dự án, Công ty MQF); Hà Thị Thu Huyền (thẩm định viên) và Phạm Đức Chính (nhân viên Công ty Thẩm định giá Gia Lộc).

Ngay sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

