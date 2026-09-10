Bất an khi qua vòng xoay nơi 3 mẹ con gặp nạn

Mỗi sáng, anh Nguyễn Văn Vũ, 45 tuổi, phường Long Bình, chở hàng từ đường Bùi Văn Hòa đi Long Thành, Nhơn Trạch. Trên hành trình gần 30 km qua nhiều khu dân cư đông đúc, vòng xoay Cổng 11 vẫn là một trong những điểm khó đi nhất, khiến anh và nhiều tài xế ngán ngẩm.

Cổng 11 nằm giáp ranh phường Phước Tân và Long Hưng, là cửa ngõ vào đô thị Biên Hòa từ hướng Long Thành. Nút giao kết nối nhiều khu công nghiệp với các tuyến vận chuyển hàng hóa đi cảng Cái Mép - Thị Vải, Gò Dầu. Xe tải, xe đầu kéo, container cùng xe máy, ôtô cá nhân thường xuyên đan xen qua đây.

Ùn tắc xảy ra tại vòng xoay Cổng 11. Ảnh: Phước Tuấn

Vào giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe của công nhân, người dân và học sinh ken đặc. Xe máy từ Bùi Văn Hòa rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp để về hướng ngã tư Vũng Tàu, trong khi một dòng xe khác đi thẳng trên Bùi Văn Hòa. Các hướng di chuyển cắt nhau tại khu vực trung tâm nút giao.

"Nhiều xe tải, ôtô chạy nhanh khi qua nút giao, trong khi một số xe máy thường tạt ngang đầu ôtô hoặc đi sát xe lớn. Chỉ cần tài xế không quan sát kỹ là dễ xảy ra va chạm", anh Vũ nói.

Sở Xây dựng Đồng Nai đánh giá các hướng vào nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó xe tải, xe đầu kéo và container chiếm tỷ lệ đáng kể. Các xe cùng lúc di chuyển theo nhiều hướng, gồm đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải và chuyển hướng, làm phát sinh nhiều điểm giao cắt.

Nút giao có nhiều điểm xe giao cắt dễ xảy ra va chạm. Ảnh: Phước Tuấn

Qua theo dõi từ năm 2025 đến nay, cơ quan chức năng nhận thấy một số người dân chấp hành quy tắc giao thông chưa nghiêm. Không ít trường hợp thiếu chú ý quan sát, không tuân thủ hướng đi, vạch kẻ và dẫn hướng.

"Đặc biệt, xe máy đi ngược chiều, cắt ngang trước đầu ôtô đang chạy làm phát sinh thêm các điểm xung đột, tiềm ẩn nguy cơ va chạm", lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, từ đầu năm đến cuối tháng 8, khu vực xảy ra ba vụ tai nạn khiến bốn người chết, hai người bị thương. Gần đây nhất, vụ va chạm giữa xe máy và ôtô container khiến ba mẹ con tử vong, một bé bị thương. Nút giao cũng thường xuyên ùn tắc, ngập nước khi mưa lớn, gây khó khăn cho người dân đi lại.

Hai xe máy dừng giữa nút giao trong khi xe container chạy qua. Ảnh: Phước Tuấn

Sau sự cố làm ba mẹ con tử vong, các đơn vị quản lý thống nhất điều chỉnh giao thông tại Cổng 11 để phân định rõ hướng lưu thông, hạn chế xe đi sai hướng, cắt dòng và giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết hướng đi.

Đồng Nai sẽ cấm xe đầu kéo rơ-moóc rẽ trái về TP HCM tại nút giao, đồng thời điều chỉnh vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và mở rộng đường qua khu vực. Các phương án dự kiến hoàn thành trước ngày 17/9.

Về lâu dài, tỉnh xây cầu vượt nối quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp qua Cổng 11 vào cuối năm nay. Công trình là một phần của dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng kinh phí hơn 16.000 tỷ đồng.

Vị trí nút giao Cổng 11. Đồ họa: Đăng Hiếu