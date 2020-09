Bắt 1 nữ cán bộ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bình về tội tham ô

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 15:04 PM (GMT+7)

Ngày 12-9, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt thêm 1 nhân viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá (Sở Tư pháp Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, nơi bà Nguyễn Thị Ngấn công tác

Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngấn.

Theo nguồn tin của PV, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hoạt động lũng đoạn trong đấu thầu đất của "tập đoàn" Đường "Nhuệ", Công an tỉnh Thái Bình đã rà soát hồ sơ hàng loạt vụ đấu giá đất, tài sản trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, đã phát hiện việc "biển thủ" đối với tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất và tài sản ở 16 xã trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Do đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ngấn để điều tra về tội danh "Tham ô tài sản".

Trước đó, ngày 16-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 4 cán bộ Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các bị can này bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan tới hoạt động đấu giá của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ")

4 bị can này gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình, và Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình.

