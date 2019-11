Bão số 6 giật cấp 15, diễn biến khó lường, yêu cầu dừng họp để chống bão

Ngày 8/11/2019, trước sự khó lường của bão số 6, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện số 1512/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp ứng phó bão số 6. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền; tập trung rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú (kể cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đặc biệt lưu ý hướng dẫn bảo đảm an toàn đối với các phương tiện vãng lai của địa phương khác). Căn cứ diễn biến của bão, tình hình cụ thể tại địa phương quyết định thời điểm và tổ chức thực hiện việc cấm biển theo quy định (đối với các tàu vận tải lớn thực hiện theo quy định của ngành giao thông vận tải) và thông báo cho phép hoạt động trở lại đối với tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển. Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và công trình cơ sở hạ tầng trên biển và các đảo.