Bão số 6 giật cấp 15 tăng tốc vào Nam Trung bộ, sóng biển cao 7-8 m

Cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 9-11 đến ngày 12-11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: - Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-200 mm; - Bình Định đến Khánh Hòa: 200-350 mm, cục bộ một số nơi trên 400 mm; - Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 150-250mm; Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Từ đêm 9-11 đến 12-11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, nam Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, sông nhỏ lên trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, bắc Khánh Hòa lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu.