Bão số 6 cách bờ biển Bình Định 180km, gió giật cấp 10, gây mưa to nhiều nơi

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 14:47 PM (GMT+7)

Sau khi di chuyển về phía bờ biển các tỉnh Trung Bộ, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6 và đang gây mưa to nhiều nơi trên đất liền.

Bão số 6 cách bờ biển Bình Định 180km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (23/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2021.

Hồi 13 giờ chiều cùng ngày, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Bình Định khoảng 180km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 260km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 330km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 380km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định trong 6 giờ qua (7h-13h) đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 1 giờ ngày 24/9, bão số 6 ở ngay trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 24/9, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh.

Ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Từ tối và đêm nay (23/9), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-8, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều nay đến ngày 24/9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 24-25/9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Nhiều tỉnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu, tránh trú an toàn. Ảnh minh họa: CAND.

Quảng Nam: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 10 giờ hôm nay (23/9) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão số 6 để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn; Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu an toàn...

Các địa phương thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè và hoàn thành trước 19 giờ ngày 23/9.

Quảng Ngãi: Tỉnh đã nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 11h ngày 23/9 cho đến khi có thông tin thời tiết ổn định trở lại.

Cùng với đó, chính quyền tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để có biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn. Thông báo lệnh cấm xuất bến đến các phương tiện nắm và thực hiện; sẵn sàng các phương án sắp xếp phương tiện neo đậu ở khu trú tránh đảm bảo an toàn.

Hiện nay các địa phương đang duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho các chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh.

Đà Nẵng: UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền, đến neo đậu tại các khu vực phù hợp, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, hoàn thành trước 17 giờ ngày 23/9.

Thông báo các tàu cá và tàu du lịch trên sông Hàn di chuyển về phía thượng nguồn. Tổ chức bộ đội giúp dân đưa thuyền thúng lên bờ, chằng chống nhà cửa...

Bình Định: Trưa 23/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cùng Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn; các địa phương ven biển đã phối hợp với gia đình chủ tàu khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, hiện toàn bộ tàu cá đã nhận được thông tin.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, đến 11h30 phút ngày 23/9, có 8 tàu cá của ngư dân tỉnh này đang nằm trong vùng nguy hiểm, hiện các tàu cá này đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

