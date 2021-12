Bão Rai có cường độ mạnh sẽ đi vào Biển Đông thành bão số 9

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 22:00 PM (GMT+7)

Một cơn bão đã hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và sẽ đi vào Biển Đông những ngày tới, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (13/12), áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Rai.

Biển Đông sẽ đón bão số 9 năm 2021 trong những ngày tới. Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng ngày 17-18/12, bão Rai có cường độ mạnh sẽ đi vào vùng biển phía Nam Biển Đông và trở thành bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa).

Khoảng ngày 19-20/12, bão số 9 Rai có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên những diến biến cụ thể của cơn bão này trong những ngày tiếp theo.

Trên đất liền, hôm nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày hôm nay (13/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay (13/12) đến hết ngày 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

