Bão số 1 đang mạnh lên, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam mưa rất to

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng 12-6, bão số 1 đang ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, ngay phía Tây quần đảo Hoàng Sa.

Cường độ bão đang mạnh lên, đang ở giai đoạn cuối cấp 8, đầu cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ tối qua đến sáng sớm nay, khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Đáng chú ý, tại Bạch Mã (Huế) tổng lượng mưa đến 366,8mm; Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333,8mm; Tân Hiệp (Quảng Nam) 240,2mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo đến sáng ngày mai, 13-6, bão số 1 sẽ áp sát phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo hướng đi của bão số 1. Ảnh: VNDMS

Đến sáng 14-6, bão di chuyển lên khu vực Lôi Châu, Trung Quốc với sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 11.

Đến sáng 15-6, bão đi theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền phía Nam Trung Quốc.

Khu vực nguy hiểm trong hai ngày tới gồm: phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Trên biển, khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 13, sóng cao 4–6m, biển động rất mạnh. Từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 2–4m.

Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 350mm. Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 150mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 1 chiều qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 1 ảnh hưởng vào thời điểm khu vực này đang có hạn hán, nên lo ngại người dân sẽ có tâm lý chủ quan.

“Chúng tôi nhắc lại, mưa lần này rất bất thường, tập trung ở một thời điểm với lượng mưa lớn, sẽ gây ra ngập úng cục bộ, sạt lở, lũ quét. Do vậy tuyệt đối không được chủ quan”- ông Hiệp nhấn mạnh.

Từ nguy cơ đó, ông Hiệp cho rằng công tác ứng phó bão phải được triển khai ngay, trong đó cần thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng vừa ban hành ngày 10-6, lưu ý cần đặc biệt không được chủ quan.

Ông Hiệp cũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng là dứt khoát không được để việc sắp xếp các bộ, ngành, địa phương để sao nhãng câu chuyện phòng chống bão lụt.