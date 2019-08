Bao giờ Hà Giang “gọi tên” cán bộ có con được nâng điểm?

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có con được sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 – 2018. Trước đó, Sơn La cũng có động thái đối với những cán bộ có con em được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Riêng Hà Giang, đến thời điểm này vẫn “im hơi lặng tiếng”.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT trao đổi với báo chí lúc 11h đêm ngày 21/7/2018 về những kết quả bước đầu liên quan đến việc xác minh những dấu hiệu nghi vấn điểm thi cao bất thường tại Sơn La

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nêu rõ, quá trình bị thẩm tra, các cán bộ trên đều khẳng định “không can thiệp nâng điểm thi cho con”.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng, cán bộ có con được nâng điểm là vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh dùng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào đại học, học viện là vi phạm quy chế tuyển sinh. Vì vậy, cán bộ có con được nâng điểm đã vi phạm quy Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo tổ chức Đảng cơ sở thực hiện quy trình thi hành kỷ luật các đồng chí này theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

5 cán bộ này gồm: Ông Bùi Văn Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT). Thí sinh B.T.V là con của ông Bùi Văn Thắng được nâng 12,45 điểm để trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. B.T.V là 1 trong 9 thí sinh của Hòa Bình bị Học viện An ninh nhân dân trả về sau khi có kết quả thi thực; Ông Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Thí sinh T.T.M.L con của ông Trần Văn Tiệp, được nâng đến 6.4 điểm đăng ký vào ĐH Kinh tế quốc dân; Ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Thí sinh Đ.N.H.A con ông Đỗ Hải Hồ được nâng 9.8 điểm để trúng tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân; Ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình. Thí sinh P.Q.A được nâng 10,15 điểm để trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. P.Q.A cũng là 1 trong 9 thí sinh của Hòa Bình bị Học viện An ninh nhân dân trả về sau khi có kết quả điểm thi thật vừa qua; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng có con được nâng điểm đăng ký vào trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình còn xem xét, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt, nơi công tác đối với 21 Ủy viên Ban Chỉ đạo thi là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Đối với ông Trần Duyên Hải - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi năm 2018 và 20 đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo thi THPTQG năm 2017- 2018 tại tỉnh Hoà Bình là Giám đốc, phó giám đốc một số sở, ban, ngành của tỉnh và phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Tuy nhiên, do Ban Chỉ đạo thi không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017- 2018, do để xảy ra vụ việc can thiệp, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh năm 2017- 2019, gây hậu qủa rất nghiêm trọng. Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thi, do đó phải liên đới chịu trách nhiệm, đồng thời phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt cũng như nơi công tác.

Tại tỉnh Sơn La có 44 thí sinh được nâng sửa điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, trong đó nhiều thí sinh có cha, mẹ đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại tỉnh này. Đối với các phụ huynh này, ngày 10/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có công văn số 2267 gửi các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố của tỉnh. Theo đó, chủ tịch tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số 889 - QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc xem xét, kiểm điểm cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Trong đó, yêu cầu “chưa xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, khen thưởng, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc nâng điểm cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La khi chưa có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền”.

Hà Giang là một trong 3 tỉnh có sai phạm liên quan đến gian lận thi cử năm 2018. Không những thế, Hà Giang là địa phương phát hiện gian lận đầu tiên, ngay sau khi công bố kết quả chấm thi, giữa tháng 7/2018. Số lượng thí sinh được can thiệp nâng điểm cũng nhiều nhất, 107 thí sinh (trong khi Sơn La là 44 thí sinh và Hòa Bình là 65 thí sinh).

Thế nhưng tới nay đã qua một năm, dù vụ án đã đến giai đoạn chuẩn bị xét xử, báo chí vẫn chưa từng được tiếp cận thông tin chính thức về các trường hợp phụ huynh là cán bộ đảng viên của Hà Giang có con được sửa nâng điểm.

Chia sẻ về những băn khoăn này, GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội cho rằng trước chỉ đạo chung của trung ương và sức ép của dư luận, sớm muộn Hà Giang cũng sẽ phải công bố danh sách “mật” này. Ông tin ngày đó sẽ không xa khi mà Hòa Bình, Sơn La đã công bố.