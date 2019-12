Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bộ Công an điều tra kỳ thi năm 2017 và có thể mở rộng năm 2015, 2016

Chánh Văn phòng Bộ Công an chiều nay 2-12 cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ là sẽ tiếp tục điều tra mở rộng về gian lận kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Hà Giang, thậm chí là các năm 2015 và 2016 nếu có dấu hiệu.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2019 diễn ra chiều nay 2-12 tại Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ mở rộng điều tra về gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hà Giang sau kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh này.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc kiến nghị điều tra gian lận thi cử tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của địa phương này.

Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định vụ gian lận thi cử xảy ra năm 2018 tại Hà Giang đã được tiến hành điều tra, xử lý rất quyết liệt, nhiều người vi phạm đã bị xử lý, đúng người đúng tội.

"Gian lận thi cử năm 2018 Bộ Công an đã điều tra, làm rõ, không có lý do gì mà Bộ không tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng năm 2017 theo kiến nghị. Thậm chí các năm 2015, 2016, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu"- Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh và cho biết sẽ công bố thông tin với báo chí khi có kết quả điều tra.

Trước đó vào ngày 25-10 vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Bị cáo Vũ Trọng Lương (nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) nhận mức án 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) 2 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Lê Thị Dung (nguyên Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang kiến nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang giữ lại toàn bộ bài thi, tài liệu thi năm 2017 để Cơ quan điều tra làm rõ.

Do vụ việc xảy ra tại Hà Giang, để đảm bảo khách quan, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ những hành vi đưa nhận tiền giữa các phụ huynh và các bị cáo trong vụ án để làm rõ có vụ lợi hay không.

