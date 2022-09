"Bán rẻ" hàng trăm nền đất: Ông Tề Trí Dũng nói "không có kinh nghiệm"!

Đây là vụ án vi phạm về quản lý tài sản nhà nước trong việc chuyển nhượng đất nền tại dự án An Phú Tây gây thất thoát của Nhà nước số tiền đặc biệt lớn. IPC là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (viết tắt Sadeco) là công ty con của IPC (tỷ lệ góp vốn 74,8%). Tháng 3-2016, Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sadeco Cơ quan công tố nhận định bị cáo Tề Trí Dũng có vai trò chính, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội. Cụ thể, Tề Trí Dũng đã coi thường pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc IPC để chỉ đạo cấp dưới thực hiện quy trình chuyển nhượng các nền đất tại dự án An Phú Tây cho các cá nhân, trong khi chủ sở hữu IPC là UBND TP HCM chưa cho phép. Đến khi được UBND TP cho phép bán các nền đất dự án này, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới bán 149/151 nền đất. Cụ thể, trong tháng 8 và 9-2016, Tề Trí Dũng với vai trò Tổng Giám đốc IPC đã ký 4 hợp đồng chuyển nhượng 99 nền đất có tổng diện tích gần 14.000m2 giá 97,97 tỉ đồng cho 3 cá nhân. Từ tháng 3 đến tháng 5-2018, theo ủy quyền của Tề Trí Dũng, Trần Đăng Linh ký hợp đồng chuyển nhượng 38 nền đất với tổng diện tích 8.621,4m2 với tổng trị giá 71,1 tỷ đồng cho một cá nhân; ký hợp đồng chuyển nhượng 12 nền đất với tổng diện tích 1.942,9m2 với tổng trị giá 17 tỷ đồng cho một người khác. VKSND nhận định có đủ căn cứ xác định bị cáo Tề Trí Dũng và các đồng phạm trong vụ án đã không kiểm tra giá bán của Sadeco, không thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất theo giá thị trường mà trực tiếp chuyển nhượng 149 nền đất cho các cá nhân. Điều này không bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền gần 127,7 tỉ đồng.