Ông Tề Trí Dũng bị đề nghị truy tố vì bán đất nền giá "bèo" tại dự án An Phú Tây

Thứ Tư, ngày 22/06/2022 19:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị can khác gồm: Hồ Thị Thanh Phúc, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco; công ty con của IPC); Vũ Xuân Đức và Trần Đăng Linh, cùng cựu Phó Tổng giám đốc IPC; Mai Văn Đường, nguyên Chủ tịch HĐTV IPC; Phạm Xuân Trung, cựu Phó Tổng giám đốc IPC); Mai Bửu Tâm (nhân viên IPC) về tội danh tương tự.

Ông Tề Trí Dũng

Theo kết luận điều tra, năm 2001, dự án khu dân cư An Phú Tây tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM có diện tích 47 ha được UBND TP HCM giao cho Sadeco làm chủ đầu tư. Tháng 6-2008, IPC và Sadeco ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án An Phú Tây với tổng trị giá gần 215 tỉ đồng.

Ngày 18-5-2016, Tề Trí Dũng ký tờ trình đề nghị thông qua chủ trương giá bán sỉ đối với các nền đất tại dự án An Phú Tây và được chấp thuận. Sau đó, Hồ Thị Thanh Phúc lập tờ trình xin ý kiến của Vũ Xuân Đức và Tề Trí Dũng về đơn giá chuyển nhượng 35 nền đất cho 3 cá nhân với giá là 7 triệu đồng/m2.

Tại thời điểm đó, giá Sadeco đang bán các nền tại dự án An Phú Tây thấp nhấp là 8,16 triệu/m2, cao nhất là 16,8 triệu/m2.

Đến năm 2018, IPC tiếp tục chuyển nhượng 50 nền đất cho 2 cá nhân với đơn giá 8,25 triệu đồng/m2 và 8,8 triệu đồng/m2. Tổng cộng 149 nền đất tại dự án An Phú Tây bị Tề Trí Dũng và cấp dưới cố tình bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, gây thiệt hại 127 tỉ đồng cho Nhà nước.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ong-te-tri-dung-bi-de-nghi-truy-to-vi-ban-dat-nen-gia-beo-tai-du-an...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ong-te-tri-dung-bi-de-nghi-truy-to-vi-ban-dat-nen-gia-beo-tai-du-an-an-phu-tay-20220622174158716.htm