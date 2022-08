Bản nghèo chết lặng đón thi thể 5 bà cháu thiệt mạng sau vụ lật thuyền trên sông Chảy

Xã Bản Mế của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vốn bình yên, không chỉ bởi là nơi xa nhất, còn khó khăn và ít người đặt chân đến. Sự việc 5 bà cháu thiệt mạng do lật thuyền lúc sang sông thăm thân khiến người dân thôn Cốc Dế chết lặng…

"Em đang đi công an nghĩa vụ ở tỉnh. Vợ em đi làm dưới tận Hải Phòng. Ở nhà chỉ có bà cháu trông nhau. Hôm đó, con lớn ngủ trong nhà, còn bà địu đứa bé để đưa bà bác cùng 2 đứa cháu sang bên nhà thông gia chơi ở Na Lốc. Trước khi xảy ra vụ lật thuyền, mẹ em cũng chưa bao giờ chở khách qua sông. Cái thuyền đó, bình thường chỉ có em đi, không hiểu sao hôm đó bà lại xuống lái thuyền", Ly Seo Dìn 22 tuổi ở thôn Cốc Dế, xã Bản Mế kể lại.

Vợ của Dìn thì ngồi một góc thất thần, ôm khư khư đứa con lớn như để nó không vuột khỏi tay, không để xảy ra một sự mất mát nào nữa.

"Em mới đi làm xa được mấy tháng thôi. Hôm 15/8, em đang đi làm thì người nhà gọi điện báo tin con mất. 8h tối em về đến nơi, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang cháu đi chôn luôn", vợ Dìn khóc nấc.

Gia đình Ly Seo Dìn nhận cú sốc lớn khi mất cả bà lẫn cháu

Sau khi tìm thấy thi thể của cháu bé 1 tuổi, gia đình Ly Seo Dìn làm ma cho cháu ngay ngoài sân. Vì theo phong tục của người Mông không được cho vào nhà vì kiêng kị.

"Không được giữ lại gì của con, chôn con xong cũng không được lên thăm mộ nữa. Đấy là phong tục người Mông. Tang ma đều do bố em lo liệu còn 2 vợ chồng em cũng khó khăn chưa lo được gì", Lý Sẹo Dìn nói thêm.

Cũng theo Dìn, sau khi tìm được xác của mẹ, chôn cất xong thì làm ma khô cho cả bà lẫn cháu. Theo phong tục của người Mông, sau khi chôn cất 12 ngày sẽ làm ma khô để linh hồn người đã khuất được siêu thoát, về với tổ tiên và phù hộ cho gia đình…

Không có phép màu nào xảy ra, người dân thôn Cốc Dế chết lặng đón thi thể 5 bà cháu về làm ma chay theo phong tục địa phương

Theo ông Hoàng Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, những ngày qua, có đến hơn 200 người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy.

Nhiều phương tiện như thuyền máy, thiết bị lặn, thiết bị dò tìm, dây móc và lưới chài đã được huy động cho công tác tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm cũng đã được mở rộng hơn do phán đoán dòng nước chảy xiết, có thể đã cuốn các nạn nhân đi xa hơn vị trí gặp nạn ban đầu.

Đến 10 giờ ngày 17/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật thuyền trên sông Chảy.

"Không có phép màu nào xảy ra. Hôm nay, rất đông người dân đã ra bờ sông đón 5 bà cháu về làm ma chay theo phong tục địa phương. Cả 5 người đều có quan hệ họ hàng, huyết thống gồm 2 bà và 3 cháu", ông Hảng Seo Phử, người dân trong thôn Cốc Dế cho biết.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia hỏi thăm gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

Ghi nhận tại khu vực sông Chảy đoạn qua xã Bản Mế, nơi xảy ra vụ lật thuyền không có biển cảnh báo đường thủy. Việc di chuyển trên sông của người dân ở thôn Cốc Dế hoàn toàn tự phát và diễn ra từ lâu nay.

Có mặt tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chia sẻ: "Vì điều kiện sông suối, lòng hồ chưa đủ để công bố tuyến luồng đường thủy do vậy mong bà con khi sử dụng các phương tiện để làm ăn, đi lại hết sức lưu ý, tránh thời điểm mưa lũ, con nước to. Đặc biệt khi lưu thông trên sông suối người dân nên có phương tiện cứu sinh đi cùng để hạn chế rủi ro tai nạn không may xảy ra".

