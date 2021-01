Bắn 310 ống pháo hoa trái phép tại lễ tất niên trong khu resort

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 15:38 PM (GMT+7)

Đối tượng đã bắn 310 ống pháo hoa tầm thấp trái phép tại lễ tất niên của Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam được tổ chức trong khu resort cao cấp.

Ngày 10-1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với ông Phạm Minh Hải (SN 1985; ngụ tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) do có hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Việc xử phạt căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Nghị định 167/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Lực lượng biên phòng, công an thu giữ tang vật vụ bắn 310 ống pháo hoa tầm thấp tại khu resort

Ông này được xác định là có hành vi bắn pháo hoa tầm thấp tại bãi biển thuộc khuôn viên khu nghỉ dưỡng Lapochine Beach Resort ở thị trấn thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) lúc 20 giờ 30 phút ngày 9-1 nhân dịp lễ tất niên Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam tổ chức tại đây.

Ông Phạm Minh Hải (giữa) cùng tang vật

Hành vi trên đã bị lực lượng biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế đóng tại Thuận An phát hiện. Ngay lập tức, lực lượng này chủ trì và phối hợp với Công an thị trấn Thuận An tới Lapochine Beach Resort nắm tình hình và làm việc về hành vi bắn pháo hoa trái phép. Lực lượng biên phòng đã thu giữ 310 ống pháo hoa đã đốt hết.

Quá trình làm việc, ông Hải đã thừa nhận hành vi sử dụng pháo hoa trái phép của mình.

Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam có trụ sở tại TP HCM.

