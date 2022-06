Bấm biển số xe máy ngũ quý 9, nam thanh niên được trả 700 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 03/06/2022 11:56 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi bấm trúng biển số 29S6- 999.99 cho chiếc xe máy Honda Super Cub, anh T. được trả giá 700 triệu đồng.

Anh T. may mắn bấm được biển số xe máy siêu đẹp.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin người đàn ông ra công an xã Phú Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) đăng ký xe máy bấm trúng biển ngũ quý 9.

Trước thông tin trên, chia sẻ với PV, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, ngày 2/6, tại trụ sở Công an xã Phú Minh, anh T. (ở Sóc Sơn) may mắn bấm trúng biển số 29S6- 999.99 cho chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022.

Theo vị đại diện này, đây là biển số được bấm ngẫu nhiên và công an xã đã bàn giao biển số cho anh T.

Sáng 3/6, chia sẻ với PV, anh T. cho biết, ngày 2/6 anh đến trụ sở Công an xã Phú Minh đăng ký cho chiếc xe máy Honda vừa mới mua để lấy phương tiện đi làm.

“Khi may mắn bốc trúng được biển số ngũ quý 9 tôi rất vui và bất ngờ, không tin vào sự thật. Tôi không nghĩ mình lại may mắn đến vậy”, anh T. nói.

Theo anh T. chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022 được anh mua và đăng ký mất gần 100 triệu đồng. Sau khi anh T. bấm được biển số ngũ quý 9 đã có rất nhiều người liên hệ hỏi mua lại.

“Có người trả giá cho chiếc xe này cao nhất là 700 triệu đồng nhưng tôi không bán. Tôi định mua chiếc xe này để đi làm nhưng may mắn bấm trúng biển đẹp nên sẽ để ở nhà trưng bày làm kỷ niệm chứ không đi nữa. Tạm thời tôi vẫn đi xe cũ đi làm”, anh T. cho hay.

Trước đó, ngày 31/5, anh Đ.H. (sinh năm 1992, ở xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) đã uỷ quyền cho người thân đến đăng ký xe máy mới tại trụ sở công xã vào sáng cùng ngày.

Tại trụ sở công an xã Cao Viên, anh này may mắn bấm được biển số 29X7-666.66 cho chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022.

Từ 21/5, công an cấp xã trên cả nước chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo thông tư phân quyền mới. Ngoài ra, công an cấp huyện cũng được trao quyền cấp đăng ký, cấp biển số ôtô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.

