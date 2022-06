Đồng Nai: Bị nhắc di chuyển tránh ách tắc đường, tài xế ôtô rút súng bắn uy hiếp

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam tài xế đã rút súng bắn uy hiếp khi bị một người dân nhắc di chuyển để tránh tắc đường.

Ngày 3-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ đối tượng Lê Thanh Hiếu (33 tuổi, ngụ phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa) để điều tra vụ gây rối bằng súng tại khu vực đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Công an có mặt tại hiện trường

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 1-6, Hiếu lái ôtô hướng từ đường D11A ra đến đường Võ Thị Sáu thì gặp một ôtô đi ngược chiều nhưng hai bên không chịu nhường nhau.

Thấy vậy, một người dân đang ăn tối gần đó ra hướng dẫn và yêu cầu Hiếu đi để tránh ách tắc thì xảy ra cự cãi với tài xế này.

Phản ứng lại, Hiếu đã rút súng bắn 2 phát lên trời để thị uy rồi lái xe bỏ đi. Sự việc trên khiến một số người chứng kiến hoảng loạn.

Hiếu đã tới công an đầu thú

Vào cuộc điều tra, lực lượng trinh sát xác định Hiếu là đối tượng đã dùng súng thị uy gây mất an ninh trật tự ở khu vực này. Đến tối 2-6, Hiếu đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Khẩu súng liên quan sự việc cũng đã được công an thu giữ để điều tra.

