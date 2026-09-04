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Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con

Sự kiện: An toàn giao thông

 7h sáng 4-9, dòng phương tiện đổ về ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu (Hà Nội) đông đúc. Trong nhịp hối hả đưa con đến trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, hàng loạt phụ huynh vô tư điều khiển xe máy nhưng phớt lờ nguyên tắc an toàn tối thiểu: trang bị mũ bảo hiểm cho con; nhiều em học sinh đi xe điện nhưng không đội mũ dù có mũ... Tổ công tác Đội CSGT số 4 đã lập chốt, chặn dừng và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ.

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 1

Hôm nay 4-9, học sinh nhiều trường ở Hà Nội đến trường để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới vào ngày mai

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 2

Nhiều em học sinh đi xe điện nhưng không đội mũ bảo hiểm

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 3

Không ít phụ huynh chở con đến trường nhưng con không đội mũ bảo hiểm

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 4

Hình ảnh không hiếm thấy trong sáng nay

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 5

Nhiều phụ huynh viện dẫn lý do là gần nhà...

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 6

Đội CSGT số 4, Phòng CSGT - CATP Hà Nội xử lý nghiêm các phụ huynh chở con đến trường nhưng không đội mũ cho con

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 7

Chỉ trong 30 phút, cả chục phụ huynh đã bị dừng xe, xử lý vì lỗi này

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 8

Ai cũng lý do là "nhà tôi ngay bên kia đường" - tất cả lý do đều không được chấp nhận và xử lý nghiêm

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 9

Đáng nói, không ít em học sinh dù có để mũ bảo hiểm trên xe nhưng không đội. Và đều bị CSGT xử lý nghiêm vi phạm

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 10

Việc xử lý vi phạm của các học sinh là cần thiết để tạo thói quen chấp hành luật cũng như tự bảo vệ chính mình

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 11

Viện lý do vội giờ vào lớp không cứu được các trường hợp vi phạm

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 12

Thông tin về các học sinh vi phạm đều được CSGT ghi nhận đầy đủ

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 13

Trong thời gian ngắn, cả chục trường hợp học sinh vi phạm đã bị xử lý lỗi tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 14

Các lý do của các bậc phụ huynh đều không được chấp nhận. CATP đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, các phụ huynh trong cả năm học 2026-2027

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 15

CSGT cũng kiên nhẫn tuyên truyền, nhắc nhở các em nhỏ, khi bố mẹ đèo đi nhất định phải đội mũ bảo hiểm...

Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con - 16

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Theo Phú Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 08:45 AM (GMT+7)
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