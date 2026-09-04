Bài học đầu năm học mới: đến trường muộn vì bố mẹ bị xử phạt do "quên" không đội mũ bảo hiểm cho con

Hôm nay 4-9, học sinh nhiều trường ở Hà Nội đến trường để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới vào ngày mai

Nhiều em học sinh đi xe điện nhưng không đội mũ bảo hiểm

Không ít phụ huynh chở con đến trường nhưng con không đội mũ bảo hiểm

Hình ảnh không hiếm thấy trong sáng nay

Nhiều phụ huynh viện dẫn lý do là gần nhà...

Đội CSGT số 4, Phòng CSGT - CATP Hà Nội xử lý nghiêm các phụ huynh chở con đến trường nhưng không đội mũ cho con

Chỉ trong 30 phút, cả chục phụ huynh đã bị dừng xe, xử lý vì lỗi này

Ai cũng lý do là "nhà tôi ngay bên kia đường" - tất cả lý do đều không được chấp nhận và xử lý nghiêm

Đáng nói, không ít em học sinh dù có để mũ bảo hiểm trên xe nhưng không đội. Và đều bị CSGT xử lý nghiêm vi phạm

Việc xử lý vi phạm của các học sinh là cần thiết để tạo thói quen chấp hành luật cũng như tự bảo vệ chính mình

Viện lý do vội giờ vào lớp không cứu được các trường hợp vi phạm

Thông tin về các học sinh vi phạm đều được CSGT ghi nhận đầy đủ

Trong thời gian ngắn, cả chục trường hợp học sinh vi phạm đã bị xử lý lỗi tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm

Các lý do của các bậc phụ huynh đều không được chấp nhận. CATP đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, các phụ huynh trong cả năm học 2026-2027

CSGT cũng kiên nhẫn tuyên truyền, nhắc nhở các em nhỏ, khi bố mẹ đèo đi nhất định phải đội mũ bảo hiểm...

Một em nhỏ sáng nay chắc chắn sẽ đến trường muộn...Đôi khi bài học lớn nhất lại đến từ chính sự bất cẩn của các phụ huynh