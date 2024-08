Bác sĩ Lê Anh Tuấn kể chuyện thi tuyển Giám đốc BV Mắt TP.HCM

Kết quả 13 chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Y tế đã tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ông Lê Anh Tuấn, là thí sinh trúng tuyển chức danh này trong số 25 người đủ điều kiện dự thi. Sở GD&ĐT tổ chức thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, Phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa. Những người trúng tuyển lần lượt là bà Đoàn Thị Kim Hương, bà Trần Mỹ Ngọc, ông Phạm Hải Dương. Sở Công Thương hoàn thành công tác thi tuyển với các chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; Phó trưởng phòng Tổ chức, cán bộ; Phó trưởng phòng Quản lý thương mại; Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Những người trúng tuyển các chức danh trên theo thứ tự là bà Nguyễn Thị Minh Tâm, bà Lâm Tú Quyên, ông Nguyễn Minh Hùng, ông Trần Thế Vinh. UBND quận 1 hoàn thành công tác thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý đô thị và có quyết định bổ nhiệm ông Dương Thanh Bình. UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức thi tuyển Phó trưởng phòng Quản lý đô thị và Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Những người trúng tuyển là ông Nguyễn Xuân Quốc và bà Nguyễn Hoàng Phương Ly. UBND TP Thủ Đức đã tổ chức thi tuyển xong chức danh Trưởng phòng Tư pháp. Người trúng tuyển là bà Phạm Thị Hoàn. Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội. Người trúng tuyển là bà Nguyễn Trúc Vân.