Bà con Thủ Thiêm: "Thông cảm với lãnh đạo mới nhưng phải làm rõ lãnh đạo cũ"

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 10:35 AM (GMT+7)

Trước cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 - nơi đang diễn ra buổi tiếp xúc với Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương - nhiều người dân Thu Thiêm đề nghị được vô nghe nội dung buổi làm việc.

Sáng 8-6, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng đã tiếp bà Nguyễn Thị The và một số hộ dân khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), quận 2.

Buổi tiếp xúc diễn ra ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 - TP HCM.

Kiến giải hàng loạt bức xúc

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị The (khu phố 1, phường Bình An) cho rằng trước nay Trung ương và lãnh đạo TP HCM chỉ đạo nhiều lần nhưng chưa giải quyết được. Buổi tiếp công dân này, bà The mong muốn làm sao cho rõ vấn đề vướng mắc lâu nay.

Bà The đưa ra hai điều kiện mà bấy lâu nay người dân đi kiện mong muốn. Thứ nhất là muốn Chính phủ lập đoàn thanh tra để làm rõ trắng đen về khu đô thị mới Thủ Thiêm."Quá lâu rồi, bà con khổ quá trời, khổ dữ lắm nên số bà con ra ngoài Hà Nội là 71 hộ nhưng gần đây bà con không đi đủ, chỉ còn 31 hộ, chúng tôi đề nghị Văn phòng Trung ương lập danh sách các hộ này"- bà The nói.

Điều kiện thứ hai mà bà The mong muốn là cùng với chính quyền TP HCM để gỡ vướng. "Chúng tôi biết ai sai ai đúng. Chính quyền TP có nhiệt tình để cùng nhau gỡ rối cho 31 hộ này ở khu phố 1 phường Bình An về khu 42 ha, chứ lâu nay bà con khổ lắm rồi. "- bà The nói.xBà cho biết, bà có gặp lãnh đạo TP ở trung ương và Chủ tịch, Phó chủ tịch quận 2 nhiều lần cũng với nguyện vọng như trên để làm sao cùng nhau gỡ vướng.

Ông Lê Văn Lung (khu phố 1, phường Bình An) cho biết qua các cuộc sự việc khiếu nại tố cáo của bà con lâu nay, qua lắng nghe nội dung kết luận chỉ đạo của TTCP về việc chỉ đạo cho Thanh tra và các cơ quan liên quan về giải quyết vụ việc này.Thứ nhất, tôi xin nhắc lại, vụ việc tố cáo của chúng tôi, UBND TP có ra thông báo cuộc đối thoại 2009, nội dung của của Chủ tịch UBTP đã thừa nhận khu vực chúng tôi ngoài quy hoạch nhưng không nằm ngoài ranh. Cái này là sai, sai trắng trợn. Do kết luận này mới ra hệ lụy, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quận 2 đã cưỡng chế phá dỡ nhà chúng tôi. Đối với kết luận UBTP sai trái chúng tôi đã tố cáo. Đến nay gần 10 năm.

Từ đây, ông Luông nói rằng bà con yêu cầu Thành lập đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện các sai phạm tại dự án này, giải quyết đơn tố cáo theo đúng trình tự thủ tục. Theo ông Lung, vi phạm từ giai đoạn trước nên bà con thông cảm với lãnh đạo TP hiện tại nhưng đề nghị làm rõ lãnh đạo các giai đoạn trước.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp: "Nguyện vọng của bà con tôi rất hiểu"

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết dự án có nhiều phát sinh nên phải xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. "Bà con nói lâu nhưng lâu là đúng rồi. Bởi khó, phức tạp và đã kéo dài hơn 20 năm, liên quan đến nhiều bộ, ngành" - ông Điệp giải thích.Ông nói tiếp: "Nguyện vọng của bà con tôi rất hiểu. Tuy quyết định thanh tra liên ngành chưa có nhưng thật ra các bộ - ngành đều đã vào cuộc ở dự án này. Quan điểm của Thủ tướng và Phó Thủ tướng là nhìn thẳng sự thật, ai sai phải sửa".

Tiếp thu các ý kiến bà con Thủ Thiêm, ông Huỳnh Cách Mạng cũng chia sẻ việc phải xem xét lại những quyết định, việc làm cách đây mười mấy hai chục năm là thách thức rất lớn đối với lãnh đạo TP hiện tại. Không chỉ vấn đề Thủ Thiêm, mà còn ở các dự án Khu công nghệ cao quận 9, Safari Củ Chi… liên quan đến quyền lợi của người dân về đất đai.

"Chúng tôi cũng cố gắng hết mình, sẵn sàng tiếp nhận, gặp gỡ, trao đổi với bà con cô bác, nếu có gì thiếu sót sẵn sàng tiếp thu, ghi nhận để sửa chữa. Chính phủ liêm chính, kiến tạo không chỉ là nói miệng. Nếu trong dự án Thủ Thiêm còn thiếu sót thì phải sửa chữa", ông Mạng nói.

Ông Huỳnh Cách Mạng cũng ghi nhận hai kiến nghị của bà con là lập đoàn thanh tra liên ngành về dự án, về đề xuất hoán đổi đất tại khu 4,3 ha, về an sinh xã hội với các hộ tạm cư, đã nhận tiền đền bù nhưng không đủ tiền mua chung cư… Sau cuộc gặp sẽ tích cực làm việc, phân loại để đi vào từng trường hợp cụ thể. Liên quan đến tính pháp lý các tấm bản đồ do ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP cung cấp, ông Mạng cho biết lãnh đạo TP đã báo cáo Thủ tướng và sẽ sớm có thông tin chính thức về việc này.

Nhiều người muốn được gặp Trưởng ban Tiếp công dân nhưng không được

Trong khi chỉ có một số hộ dân dân dự buổi tiếp xúc, thì Trước cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2, nhiều người dân Thu Thiêm không có tên trong danh sách được mời tiếp xúc đề nghị được vô nghe nội dung buổi làm việc. Bà Đỗ Thị Tuyết (phường Bình Khánh, quận 2) nói: "Chúng tôi chỉ muốn vô nghe thôi, chứ có làm gì đâu mà không cho vào". Nói rồi, bà Tuyết khóc.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Còn bà Huỳnh Thị Kim Oanh (phường An Lợi Đông) cho biết chỉ muốn đền bù cho đúng với quy định. "Chúng tôi chỉ muốn ngồi lại với chính quyền để gỡ vụ việc; cùng lắng nghe nhau để biết ai sai ai đúng" - bà Oanh vừa nói vừa khóc.

Dù buổi tiếp của Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương diễn ra lúc 8 giờ 30 nhưng chưa đến 8 giờ bà con Thủ Thiêm đã đến địa điểm tiếp xúc

Bức xúc của cử tri Thủ Thiêm đã đến Ban Dân nguyện Quốc hội

Liên quan đến dự án này, mới đây Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đã có văn bản gửi Ban Dân nguyện Quốc hội.

Theo Đoàn ĐBQH TP, cử tri đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan tới cơ sở pháp lý để TP thực hiện quy hoạch, thu hồi nhà đất để tiến hành dự án KĐTMTT. Cử tri cho rằng Quyết định 367/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTMTT gồm các nội dung: KĐTMTT có diện tích 930 ha, trong đó khu độ thị rộng 770 ha, khu tái định cư 160 ha và quyết định 637 của Thủ tướng cũng phân rõ khu vực trung tâm KĐTMTT và khu tái định cư (rộng 160 ha) liền kề nhau. Nhưng sau đó, quá trình thực hiện đã không như quy hoạch ban đầu khi thành phố lấy thêm đất của dân ngoài ranh giới để nhập vào khu trung tâm đô thị. Phần đất tái định cư cho người dân lại bố trí rải rác nhiều nơi.

Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhiều cử tri ở quận 2 - TP HCM cho rằng nhà, đất của họ nằm ngoài ranh giới quy hoạch KĐTMTT nhưng vẫn bị cưỡng chế.

"Nhiều cử tri ở quận 2 cho rằng nhà, đất của họ nằm ngoài ranh giới quy hoạch KĐTMTT nhưng vẫn bị cưỡng chế. UBND quận 2 không ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân mà chỉ căn cứ vào quyết định của UBND TP để thu hồi là không đúng pháp luật, do đó người dân khiếu nại từ nhiều năm nay" – báo cáo nêu. Do đó, cử tri đề nghị làm rõ việc UBND TP điều chỉnh quy hoạch KĐTMTT bằng Quyết định 6565/2005 có đúng quy định không? Theo họ, Quyết định 6565 của UBND TP không thể thay thế Quyết định 367 của Thủ tướng, vì quyết định của Thủ tướng chỉ được điều chỉnh bằng một quyết định khác của Thủ tướng.

Cử tri đề nghị xem xét lại việc này và yêu cầu công khai bản đồ kèm theo Quyết định 367 của Thủ tướng. Cử tri có nhiều ý kiến bức xúc trước thông tin chưa tìm thấy bản đồ quy hoạch gốc 1/5.000 của KĐTMTT và đặt ra nhiều nghi vấn liệu có khuất tất trong vấn đề này? Có cử tri cho rằng chính quyền đã cưỡng chế xong rồi, giờ lại nói bản đồ quy hoạch bị thất lạc thì chính quyền căn cứ vào đâu mà cưỡng chế nhà dân? Nếu không có bản đồ gốc thì làm sao để quản lý, triển khai các bước quy hoạch tiếp theo?

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH TP cũng cho biết cử tri phản ánh trong quá trình triển khai dự án có nhiều việc thực hiện không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, nhiều ý kiến phản ánh chính sách, cơ sở để tiến hành kiểm điểm, lập hồ sơ giải tỏa, đền bù trong nhiều trường hợp chưa đúng quy định pháp luật, chưa chính xác, lập hồ sơ thiếu… Một số cử tri cho biết không nhận được quyết định cưỡng chế, không được mời làm việc, chính quyền không lập hồ sơ di dời, gia đình chưa ký các văn bản liên quan… vẫn bị cưỡng chế giải toả.

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh thực trạng người dân rất thắc mắc những khiếu nại chậm được cơ quan chuyên tiếp nhận, phản hồi và giải quyết thỏa đáng. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri trình bày, dẫn chứng các vụ việc khiếu nại cụ thể của mình và cho rằng chính quyền giải quyết chưa thỏa đáng. Cử tri đề nghị rà soát cụ thể, làm rõ để giải quyết đúng pháp luật.

Chưa hết, cử tri cho rằng các chính sách đền bù, giải tỏa tái định cư còn nhiều bất cập, giá bồi thường cho người dân quá thấp. Có cử tri dẫn chứng chỉ được đền bù 18 triệu đồng/m2 nhưng khi liên hệ với một doanh nghiệp bất động sản để hỏi giá đất dự án nhà ở Thủ Thiêm thì được báo giá 350 triệu đồng/m2. Có cứ tri phản ánh khi giải tỏa chỉ được nhận đền bù 94 triệu động, phải đóng thêm 800 triệu mới được mua một căn chung cư tái định cư, người dân không đủ tiền nên rất khó khăn. Đề nghị phải xem lại đơn giá bồi thường cho những người dân bị ảnh hưởng.

Từ những bức xúc trên, cử tri đề nghị làm rõ có hay không có tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án này. "Cử tri đề nghị tổ đại biểu Quốc hội báo cáo Quốc hội, Chính phủ và Trung ương để tổ chức thanh tra Đoàn thanh tra liên ngành của Trung ương, tiến hành thanh tra toàn diện với dự án này, làm rõ các nội dung bức xúc, trong đó cử tri nêu một số nội dung cụ thể" – Đoàn ĐBQH TP chuyển lời.

Cử tri cho rằng cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện, điều chỉnh quy hoạch KĐTMTT chưa đúng, đồng thời trong quá trình triển khai có những việc thực hiện không đúng quy định pháp luật. Cần phải làm rõ những nội dung quan trọng này. Cử tri đề nghị việc thực hiện dự án phải đúng quy định pháp luật, phải công khai minh bạch, nếu chính quyền thấy sai thì cần đối thoại với dân, cùng giải quyết và sửa sai, xác định rõ trách nhiệm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp làm sai.