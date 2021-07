Áp thấp nhiệt đới sẽ vào đất liền, những tỉnh nào nằm ở vùng trọng tâm?

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 12:26 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào đêm nay, gây mưa lớn nhiều nơi.

Sáng nay (7/7), tại cuộc họp ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và chiều nay đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Từ chiều tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nghệ An có gió giật cấp 6-7, ở Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 9.

“Áp thấp nhiệt đới khi đi vào Vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên một chút nhưng chỉ ở mức cấp 6-7, giật cấp 9. Khả năng áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Hải Phòng - Thanh Hóa từ khoảng 22h tối nay đến rạng sáng mai (8/7), cường độ đổ bộ cấp 6-7”, ông Khiêm nhận định.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTVQG

Theo ông Khiêm, điểm đáng lưu ý nhất của cơn áp thấp nhiệt đới này là hoàn lưu gây mưa lớn từ chiều nay đến hết ngày 8/7. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An).

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng dông, lốc trước và sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ. Cảnh báo ngập lụt ở các TP tại Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình và lũ quét sạt lở đất ở miền núi cần lưu ý ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai (8/7).

Ngoài ra, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có đợt mưa tương đối lớn.

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng – Phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn (Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng) thông tin, đơn vị này đã tổ chức bắn pháo hiệu ở 19 điểm để kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị các phương án trước khi có tình huống xấu có thể xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị, phối hợp với địa phương lên phương án ứng phó với tình huống lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

Đã thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện/232.838 người. Dự kiến sẽ cấm biển từ 13h ngày 7/7 tại các tỉnh từ Quảng Ninh – Thanh Hóa.

Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nhấn mạnh, đêm nay đến rạng sáng mai (8/7), áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền, dù không lớn nhưng các hình thế thời tiết nguy hiểm khác có thể gây thiệt hại về người và tài sản nếu chủ quan, lơ là.

Do đó, ông Hoài yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan cần triển khai nghiêm túc các biện pháp ứng phó. Đối với tuyến biển, cần khẩn trương theo dõi đôn đốc tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong chiều và đêm nay phải đưa toàn bộ dân trên lồng bè, chòi canh lên bờ. Đề nghị biên phòng tiếp tục bắn pháo hiệu để báo áp thấp nhiệt đới cho người dân sơ tán.

Đối với tuyến đất liền, dự báo mưa lớn nên cần chủ động rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi và có phương án đảm bảo cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

