Ảnh: Xe buýt xuất hiện trên phố Sài Gòn đón khách sau 4 tháng nghỉ dịch

Sáng nay, ông Lê Hoàn - Phó giám đốc Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm xe buýt) cho biết, 8 tuyến xe buýt chạy trên trục đường chính, lộ trình qua các bến xe, bệnh viện... đã hoạt động trở lại để phục vụ người dân sau thời gian tạm ngưng do dịch.

8 tuyến xe buýt này gồm: số 14 (bến xe Miền Đông - Ba Tháng Hai - bến xe Miền Tây); số 20 (Bến Thành - Nhà Bè); số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - bến xe An Sương); số 29 (phà Cát Lái - chợ Thủ Đức); số 141 (khu du lịch BCR - Long Trường - khu chế xuất Linh Trung 2); số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám – bến xe An Sương); số 74 (bến xe An Sương - bến xe Củ Chi); số 79 (bến xe Củ Chi - đền Bến Dược).

Các tuyến xe buýt này sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ -18 giờ hằng ngày, riêng tuyến số 74 hoạt động tại bến xe Củ Chi từ 4 giờ 30 đến 17 giờ 30 và tại bến xe An Sương từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30.

Các tuyến xe buýt hoạt động trở lại phải trang bị dung dịch rửa tay cho hành khách, thùng rác trên xe có nắp đậy, không sử dụng máy điều hòa, khi cần phải mở thì không để nhiệt độ dưới 26 độ C, vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của phương tiện.

Xe buýt xuất hiện trên đường phố để đón khách sau 4 tháng tạm ngưng vì dịch. Đại diện Trung tâm xe buýt cho biết trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị này tiếp tục tham mưu Sở Giao thông Vận tải tổ chức các tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế từng khu vực.

Ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19, hành khách đi trên xe tuân thủ nghiêm quy định 5K. Nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi một số tuyến xe buýt đã được cơ quan chức năng cho hoạt động trở lại. “Dịch đã được kiểm soát, xe buýt được chạy lại nên tôi vui lắm. Mong rằng những ngày sắp tới, các hoạt động giao thông thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại bình thường”, chị Lê Thị Hương (ngụ quận 12) chia sẻ.

Đi xe buýt trở lại sau nhiều tháng, bà Đinh Thị Thúy Việt (69 tuổi) cho biết hành khách đi xe buýt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tiêm 2 mũi vắc xin, khai báo y tế trước khi lên xe. “Sáng sớm nay tôi đón xe buýt đi khám bệnh xong rồi tiếp tục đi xe buýt về bến xe Miền Đông. Trong ngày đầu xe buýt hoạt động trở lại, tôi thấy khách chưa đông như lúc trước dịch, chỉ có vài hành khách và ngồi giãn cách nhau. Tôi đi xe buýt thấy an toàn và rất thoải mái”, bà Việt chia sẻ.

Hôm 5/10, bốn tuyến buýt số 77, 90, 127 và 128 được hoạt động trở lại ở huyện Cần Giờ, tần suất 60-90 chuyến mỗi ngày. Ngoài xe buýt, TP.HCM đã mở lại xe khách tuyến cố định, taxi, ôtô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ, buýt sông... với tần suất hạn chế nhằm đảm bảo phòng chống dịch.

Thành phố hiện có 128 tuyến xe buýt, gồm 91 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá. Trước đó từ ngày 20/6, xe buýt cùng nhiều loại hình vận tải hành khách công cộng khác tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Dự kiến từ ngày 1/11, TP.HCM tiếp tục cho các tuyến xe buýt hoạt động trở lại tùy theo nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

