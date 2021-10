Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày thứ hai mở lại chuyến bay thương mại

Sau nhiều tháng tạm ngưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TP.HCM, khu vực ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp trở lại khi một số đường bay thương mại nội địa được mở cửa. Chiều 11/10, khu vực sảnh ga quốc nội có khá nhiều hành khách đứng chờ giữa sảnh để chuẩn bị vào làm thủ tục.

Trước đó, Bộ GTVT quyết định tạm thời mở 19 đường bay chở khách thương mại từ 10/10 - 20/10 với 38 chuyến bay mỗi ngày, gồm 13 chuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ Hà Nội mỗi ngày có 1 chuyến khứ hồi đi TP.HCM và một chuyến khứ hồi đi Đà Nẵng. Ngoài ra còn có 1 chuyến khứ hồi Đà Nẵng - Cần Thơ, 1 chuyến khứ hồi Đà Nẵng - Đắk Lắk, 1 chuyến khứ hồi Hà Nội - Cần Thơ và một chuyến khứ hồi Thanh Hoá - Lâm Đồng.

Trong ngày thứ hai các chuyến bay được hoạt động, nhiều nhóm khách di chuyển cùng hành lý vào khu vực check in ga quốc nội, nhiều người mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Trong chiều 11/10, có 7 chuyến bay từ TP.HCM đi các địa phương, trong đó có 3 chuyến đi Đà Nẵng. Trước đó, sáng 10/10, 1 chuyến bay của hãng hàng không Vietjet dự kiến chở hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM về sân bay Đà Nẵng chưa thể cất cánh theo dự kiến. Lý do là phía sân bay Đà Nẵng từ chối tiếp nhận. Theo Cảng vụ hàng không miền Trung, do phía UBND TP Đà Nẵng chưa ban hành văn bản hướng dẫn nên sân bay chưa thể tiếp nhận chuyến bay. Đến đầu giờ chiều cùng ngày thì chuyến bay đã được sân bay Đà Nẵng tiếp nhận, hành khách được làm thủ tục để khởi hành.

Hành khách xếp hàng dài tại quầy làm thủ tục các hãng bên trong ga quốc nội để vào khu vực chờ lên máy bay.

Hành khách đi chuyến bay của Vietnam Airlines đi Hà Nội xếp hàng chờ làm thủ tục. Hãng bay này bố trí khá nhiều nhân viên, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để hỗ trợ, hướng dẫn khách các làm thủ tục.

Một nhân viên hãng bay này cho biết, hãng bố trí các tổ, đội chia theo ca gồm các đội tại quầy thủ tục, đội chốt ở khu vực khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ và khu vực kiểm tra an ninh để hỗ trợ hành khách nhanh chóng khi có sự cố.

Theo quy định, hành khách đi máy bay thương mại nội địa phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin ít nhất sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày 10/10, có 27 chuyến bay trên 14 đường bay của các hãng được cấp phép nhưng không thể thực hiện được do ảnh hưởng của bão, không kịp bán vé và yêu cầu cách ly y tế.

Do chuyến bay và lượng hành khách ít, khu vực soi chiếu an ninh chỉ mở một cửa để kiểm tra thủ tục an ninh cho hành khách.

Hành khách lần lượt qua cửa soi chiếu an ninh một cách nhanh chóng.

Khu vực bên trong và bên ngoài nhà ga quốc nội hai ngày qua trở nên nhộn nhịp hơn khi đã có sự xuất hiện của hành khách qua lại, không còn cảnh vắng vẻ trong thời gian trước đó.

