Những ngày cuối tháng 11, nhóm PV theo chân cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường tỉnh lộ 112 hướng từ Thị trấn Bắc Yên lên xã Tà Xùa…

Ghi nhận của PV đa phần người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng CSGT. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá biệt như ông Thào A T. (trú tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, Sơn La), khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì ông tỏ ra không hợp tác và liên tục xin tổ công tác “Anh mới uống một tí thôi… mong các chú thông cảm”.

Sau hơn 30 phút kiên trì thuyết phục nhưng người vi phạm vẫn nhất quyết không chấp hành.

Lực lượng CSGT hỏi về lý do tại sao ông không chấp hành thì ông T. viện đủ lý do như: uống rồi nên là thổi chắc chắn sẽ lên, nên là không thổi… hay lúc sau ông lại trình bày mình bị bệnh viêm phổi,… và nhất quyết không tiến hành thổi nồng độ cồn.

Sau hơn 30 phút kiên trì giải thích, thuyết phục rằng: nếu như ông không chấp hành sẽ bị phạt hành chính đến mức cao nhất và giữ xe theo quy định… tuy nhiên, ông T. vẫn không thực hiện theo yêu cầu của lực lượng CSGT. Với trường hợp trên, lực lượng CSGT Công an huyện Bắc Yên đã tiến hành lập biên bản và niêm phong xe theo quy định và yêu cầu ông T. về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Đây chỉ là một trong rất nhiều những trường hợp mà lực lượng CSGT Công an huyện Bắc Yên gặp phải, những câu chuyện tưởng chừng như dở khóc, dở cười lại có thật. Thực tế ghi nhận, các trường hợp sau khi uống rượu thì có thái độ ứng xử như trên là chuyện thường ngày mà lực lượng CSGT Bắc Yên phải đối mặt. Khi bị xử phạt, không ít người tỏ ra khó chịu nhưng họ không nhận thức được điều này để tốt cho họ. Bởi khi tham gia giao thông nếu có nồng độ cồn thì nguy cơ bị tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lại khi tham gia giao thông ở một địa bàn giao thông đi lại khó khăn như Bắc Yên.

Đại úy Đinh Văn Thoa, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Bắc Yên cho biết: Với đặc điểm là địa bàn vùng cao, chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống, do phong tục tập quán là sử dụng rượu, bia trong các cuộc gặp gỡ, hội họp, ma chay, hiếu, hỉ… là điều không tránh khỏi, do vậy công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức là điều quan trọng nhất.

Để giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, thời gian qua, Đội CSGT-TT, Công an huyện Bắc Yên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến tất cả các xã, bản trong huyện, bằng nhiều hình thức, như: Lồng ghép tuyên truyền về trật tự ATGT thông qua các hội nghị ở xã, bản, các tổ chức đoàn thể; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, căng treo pa nô… ở những địa điểm đông dân cư; tuyên truyền trực quan bằng những hình ảnh, video sinh động, dễ hiểu, phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng; tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức ra quân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức các buổi ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề về chấp hành Luật Giao thông đường bộ với học sinh và cán bộ giáo viên.

Trong các buổi ngoại khóa, các em học sinh được giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về Luật Giao thông đường bộ, rèn luyện các kỹ năng lái xe an toàn để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT – TT Công an huyện Bắc Yên tuần tra, làm nhiệm vụ trên các cung đường do mình quản lý.

Thượng tá Đinh Hùng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên cho biết: Trong năm 2022, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền hơn 17 buổi gần 3200 người tham gia; Tuyên truyền luật giao thông đường bộ lưu động trên xe loa giao thông 137 lượt; tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa 3 buổi, 64 lượt người tham gia; tuyên truyền, ngoại khóa tại các trường là 8 buổi với 2996 lượt người tham gia; tổ chức cho hơn 1000 người ký cam kết… Việc thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công an, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền vận động 14 nhà hàng, quán Karaoke ký cam kết; vận động 18 doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí sửa chữa ô tô ký cam kết; tuyên truyền hơn 130 chủ phương tiện, lái xe phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định….

Với việc ra quân quyết liệt cùng với những biện pháp tuyên truyền thực tế, dễ hiểu, tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn huyện Bắc Yên đã có xu hướng giảm… cùng với việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về: “Cấm lãnh đạo, CBCS thuộc các đơn vị trong Công an tỉnh tác động, can thiệp vào hoạt động, công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT và các lực lượng khác có chức năng xử lý về TTATGT”. Trước chỉ đạo trên, lãnh đạo Công an huyện Bắc Yên cũng đã quán triệt và yêu cầu CBCS Công an toàn huyện thực hiện nghiêm túc, đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT và các lực lượng khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có thái độ kiên quyết, xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm, đồng thời báo cáo lãnh đạo đơn vị về việc có sự tác động, can thiệp vào công tác xử lý của các cá nhân…

Tính đến cuối tháng 11/2022 Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Bắc Yên đã xử lý 217 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 354 triệu đồng, trong đó người vi phạm tập trung vào các lỗi như: sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không có mũ bảo hiểm khi lái xe,… tập trung vào nhóm tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Việc thực hiện cao điểm Kế hoạch 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, đơn vị đã xử lý 111 trường hợp, xử phạt hơn 197 triệu đồng, tước GPLX của 17 trường hợp, tạm giữ 3 ôtô, 50 mô tô, xe máy.

Thượng tá Đinh Hùng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên thông tin thêm, từ nay đến cuối năm 2022 sẽ có nhiều trường hợp vi phạm lỗi sử dụng rượu bia khi lái xe, đặc biệt khi Tết cổ truyền dân tộc Mông đang đến gần. Do vậy lực lượng CSGT Công an huyện Bắc Yên sẽ triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm cương quyết không để tình trạng “ma men” cầm lái tái diễn.

