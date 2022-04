"Dính” nồng độ cồn kịch khung, “ma men” đòi CSGT cho tiền đi xe ôm về nhà

Khuya ngày 15/4 đến rạng sáng 16/4, Tổ công tác 363 Tuần tra dẫn đoàn phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm; xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tổ công tác lập chốt tại khu vực cầu vượt Hàng Xanh (phường 17, quận Bình Thạnh) kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện lưu thông qua đây.

Hàng chục trường hợp người đi xe máy được yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đa số người dân đều chấp hành khi tổ công tác kiểm tra và không có vi phạm.

\Trong quá trình lập chốt kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên tên L.V.C. (29 tuổi) vi phạm ở mức 0,433mg/lít khí thở, mức kịch khung.

Bị CSGT lập biên bản, anh C. tỏ thái độ không hài lòng với kết quả máy đo. Anh C. cho biết chỉ uống 1 lon bia và đòi CSGT cho tiền để đi xe ôm về nhà nếu xe máy bị tạm giữ.

Sau khi được CSGT giải thích, anh C. mới chịu ký vào biên bản vi phạm. Với mức vi phạm nồng độ cồn 0,433mg/lít khí thở, anh C. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ngoài anh C., một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác là anh L.T.P. (ngụ quận Phú Nhuận). Anh P. vi phạm mức 0,113mg/lít khí thở nên bị lập biên bản xử phạt, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ xe máy 7 ngày.

Rạng sáng 16/4, Tổ công tác 363 tiếp tục tuần tra, kiểm soát hàng loạt các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh và tiến hành kiểm tra hành chính nhiều trường hợp. Trong những ngày tới, lực lượng công an 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức và các Tổ công tác 363 sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

